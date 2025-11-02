AKTUELNO

Zadruga

Trese se Bela kuća: Miljana brutalno napala Draganu, sevaju teške prozivke na sve strane! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Drama!

Miljana Kulić nakon emisije "Nominacije" žestoko je zaratila sa Draganom Stojančević. Kulićeva je udarila na njenu vezu sa Jovanom Tomić Matorom i napala je da je lažna u tom odnosu.

Ena Čolić ga uopšte ne zanima: Miki Dudić se jednim potezom odao, Anđelo mu nikad žešće skinuo masku! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Ako odem odem, mene boli k*rac, a ja ne padam u depresiju kad me ništa ne pitaju - govorila je Dragana.

- Da li ti misliš da ljudi ne prepoznaju napolju šta je fejk? - pitala je Miljana.

Drama: Matora otkrila da je Miki Dudić svoje prijatelje pljuvao kod nje, Bora kao oparen skočio na nju jer hoće da ih ZAVADI! (VIDEO)

- Mene i dalje zanima onaj tvoj žuti peškir - rekla je Dragana.

- Da, baš biršem d*pe peškirima, pa to je izmišljeno i ponavljate jedno te isto - nastavila je Kulićeva.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

