Trese se Bela kuća: Miljana brutalno napala Draganu, sevaju teške prozivke na sve strane! (VIDEO)

Drama!

Miljana Kulić nakon emisije "Nominacije" žestoko je zaratila sa Draganom Stojančević. Kulićeva je udarila na njenu vezu sa Jovanom Tomić Matorom i napala je da je lažna u tom odnosu.

- Ako odem odem, mene boli k*rac, a ja ne padam u depresiju kad me ništa ne pitaju - govorila je Dragana.

- Da li ti misliš da ljudi ne prepoznaju napolju šta je fejk? - pitala je Miljana.

- Mene i dalje zanima onaj tvoj žuti peškir - rekla je Dragana.

- Da, baš biršem d*pe peškirima, pa to je izmišljeno i ponavljate jedno te isto - nastavila je Kulićeva.

Autor: A. Nikolić