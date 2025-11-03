AKTUELNO

Ništa to ne znači, i ja sam bio veren: Đukić se osvrnuo na Bebičinu i Teodorinu veridbu, primetio da je ona PUNA STRAHOVA, pa priznao: Mnogo mi je čudno da svi lažu, samo Aneli ne! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Posle odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Asmina Durdžića, Aneli Ahmić i Luke Vujovića, voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Filipom Đukićem u Šiša baru.

- Filip Đukić odeven u crno, da ne kažem u crnini, na dan Bebicine i Teodorine veridbe. Ima li to veze - pitao je Darko.

- Nema veze, ali ovako kada kažeš, može da ima smisla...Nek se vere i ja sam bio veren, to ništa ne znači, pogotovo ovde. Ona mi nekada deluje kao da je u nekim okovima, da je neki strah. Terza mi je pričao da je uhodio kada je htela da raskine, da je pljuvao i ostalo. Deluje mi kao da ima strah u nekim trenucima. Ona je sve to demantovala, okej - rekao je Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta ćeš sa ovim devojkama koje vode ratove oko tebe - pitao je Darko.

- Ne mešam se u ženske svađe. E, ja nikome ništa nisam obećavao. Sad se zaj*bavam malo! Ja se pitam. Mislim ja se pitam, ako pristanu pristanu, ako ne, nikom ništa - rekao je Filip.

- Maja kaže da si praziluk, šta kažeš na to - pitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- To je zato što je zovem rotkvicom. Maja mi je top, ja je gotivim, sprdamo se kao brat i sestra. I da nešto bude, ja ne znam da li bih smeo. Maja je čigra - rekao je Đukić.

- Voleo bih da mi uradiš kratku analizu ponašanja Luke Vujovića poslednjih dana - rekao je Darko.

- Konstantno zaboravlja šta kaže, pa sam seme demantuje, konstantno u nekom delirijumu. Ja znam da on to radi nesvesno, većinu stvari. Ne dopada mi se ovaj odnos Aneli i njega, van stola ni ne blejimo, ne znam da li su prisni, ali za stolom mi deluje kao da se takmiče. Ja sam bio nekada u situacijama takvim, kao takmičenje i to. Mnogo mi je čudno da svi lažu, samo ona ne. Nemoguće mi je da ništa nije istina ono što je Asmin rekao i ono što je Nerio rekao - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

