AKTUELNO

Zadruga

SRAM TE BILO, BLATIŠ VERIDBU! Vanji i Dači pao mrak na oči, rešili da zaštite svoj klan od Miće i Ivana (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Leti perje!

U toku je "Mićina Igra istine", a Lepi Mića postavio je pitanje za Miladina Srdanova.

Tvoje mišljenje o Branku?

- Jako dobar dečko, iskren. Nije se snašao za Crnim stolom. Ima predispozicije da bude komičar. Zadnje dve nedelje se opustio i nema kome nije osmeh na lice izvukao - rekao je Miladin.

Foto: TV Pink Printscreen

Nerio, da li misliš da si trebao biti pozvan na ostrvo?

- Ne mislim da sam trebao biti pozvan, ima ljudi i sa kojim je bliži. Torta je poklon od Bore jer sam mu dovikivao da mi ponese nešto slatko - rekao je Nerio.

- Zar nije trebao biti pozvan ako je pozvana Vanja Živić koja je Bebicu nazivala lubeničarem i sve ostalo? U toj ekipi, ajde, Kačavenda se druži sa njim - rekao je Ivan.

- Sad bi mu i zamerili da je došao na proslavu kod ljudi koji pljuju njegovu porodicu. Bebica je pozvao ljude sa kojim se druži ovde - rekao je Dačo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Isti taj Marinković koji proziva mene je prošle sezone diskvalifikovao Luku i posle postao sa njim kum. Nije podoban da komentariše moje druženje sa Bebicom i Teodorom - rekla je Vanja.

- Vanja, ajmo tamo - doleteo je Asmin.

- Ljubomoran si na mlade ljude! Umesto da podržiš veridbu ti tražiš sitnicu. Sram te bilo, blatiš veridbu! Gde je tebi pozdrav iz Sarajeva? - skočio je Dačo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

#ELITA 9

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

#vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

NETRPELJIVOST NE JENJAVA! Anđelo i Ivan rasplamsali svoj sukob, Ranković nije štedeo reči: KREZAVA NAKAZO! (VIDEO)

Zadruga

Moržu, volela bi da te Kristijan muvao: Ori se spavaća soba od svađe Dače i Babejićke, prozivke samo pljušte! (VIDEO)

Zadruga

Pljušte uvrede na sve strane: Haos Žane i Ivana ne prestaje, ori se studio! (VIDEO)

Zadruga

KARAMBOL U SITNE SATE! Obezbeđenje napravilo živi zid: Obračun Luke i Dače trese Odabrane (VIDEO)

Zadruga

RAT CRNE MAMBE I CRVENE VATRENE: Slađa oplela po Mrvici zbog vrele akcije sa Terzom, ona dala sve od sebe da se ogradi od toga! (VIDEO)

Zadruga

Jedva dočekala da je uništi: Kačavenda aktivirala vređalicu i nikad žešće isprozivala Biljanu Vujović! (VIDEO)