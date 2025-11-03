SRAM TE BILO, BLATIŠ VERIDBU! Vanji i Dači pao mrak na oči, rešili da zaštite svoj klan od Miće i Ivana (VIDEO)

Leti perje!

U toku je "Mićina Igra istine", a Lepi Mića postavio je pitanje za Miladina Srdanova.

Tvoje mišljenje o Branku?

- Jako dobar dečko, iskren. Nije se snašao za Crnim stolom. Ima predispozicije da bude komičar. Zadnje dve nedelje se opustio i nema kome nije osmeh na lice izvukao - rekao je Miladin.

Nerio, da li misliš da si trebao biti pozvan na ostrvo?

- Ne mislim da sam trebao biti pozvan, ima ljudi i sa kojim je bliži. Torta je poklon od Bore jer sam mu dovikivao da mi ponese nešto slatko - rekao je Nerio.

- Zar nije trebao biti pozvan ako je pozvana Vanja Živić koja je Bebicu nazivala lubeničarem i sve ostalo? U toj ekipi, ajde, Kačavenda se druži sa njim - rekao je Ivan.

- Sad bi mu i zamerili da je došao na proslavu kod ljudi koji pljuju njegovu porodicu. Bebica je pozvao ljude sa kojim se druži ovde - rekao je Dačo.

- Isti taj Marinković koji proziva mene je prošle sezone diskvalifikovao Luku i posle postao sa njim kum. Nije podoban da komentariše moje druženje sa Bebicom i Teodorom - rekla je Vanja.

- Vanja, ajmo tamo - doleteo je Asmin.

- Ljubomoran si na mlade ljude! Umesto da podržiš veridbu ti tražiš sitnicu. Sram te bilo, blatiš veridbu! Gde je tebi pozdrav iz Sarajeva? - skočio je Dačo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić