OBEZBEĐENJE U PRIPRAVNOSTI! Jovana se pridružila Boginji, rat devojaka trese Belu kuću! (VIDEO)

Pale ogromne uvrede!
Sandra Todić i Sara Raičević posvađale su se sa Boginjom, dok je Jovana Mitić stala na Boginjinu stranu.
Gde su vam zubi, nemate 25 godina a nemate zuba - vikala je Boginja.
Jovana je izjavila da nemaju dovoljno obrazovanja da se svađaju sa njom.
Ne možeš da me isprovociraš neću da te udarim - rekla je Sara Boginji.
Debela, ćuti debela, Sunđer Bobe - vikala je Boginji.
Obezbeđenje je sve vreme bilo u pripravnosti.
Tužiću vas što kažete da sam lažni advokat - navela je Jovana.
