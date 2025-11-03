AKTUELNO

Zadruga

OBEZBEĐENJE U PRIPRAVNOSTI! Jovana se pridružila Boginji, rat devojaka trese Belu kuću! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pale ogromne uvrede!

Sandra Todić i Sara Raičević posvađale su se sa Boginjom, dok je Jovana Mitić stala na Boginjinu stranu.

Foto: TV Pink Printscreen

Gde su vam zubi, nemate 25 godina a nemate zuba - vikala je Boginja.

Jovana je izjavila da nemaju dovoljno obrazovanja da se svađaju sa njom.

Ne možeš da me isprovociraš neću da te udarim - rekla je Sara Boginji.
Debela, ćuti debela, Sunđer Bobe - vikala je Boginji.

Foto: TV Pink Printscreen

Obezbeđenje je sve vreme bilo u pripravnosti.

Tužiću vas što kažete da sam lažni advokat - navela je Jovana.

Autor: R.L.

#ELITA

