DALA MU VELIKI BUDŽET, A ON JOJ UZVRATIO BRUTALNIM REČIMA! Anđelo upropastio Sunčicu: Proždrljiva si i nezahvalna, u tebi su dve! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neverovatan preokret!

Ovonedeljni vođa Sunčica Bajić dala je veliki budžet Anđelu Rankoviću, a on joj je uzvratio ozbiljnim prozivkama.

Foto: TV Pink Printscreen

- Hvala na velikom budžetu, ovo ne menja ništa, smatram da si nezahvalna, alava i proždrljiva, opširna ali nelogična, na dve strane. Hvališ i jednu i drugu stranu, a trebalo bi da pronađeš oštrinu i direktnost. Nisi konkretna. Ne treba prebacivati hranu, ali ako ti se ljudi nađu kad moliš za hranu, onda bi to trebalo da imaš na umu. Ne pričam zbog sebe, već imaš problem da u tebi postoje dve, jedna fina a druga proždrljiva i bahata. Ono što si juče uradila je katastrofa, drago mi je što sam uspeo da iskuliram - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si mene prvi ponizio, ja pamtim neke reči, živo sam biće, nisam proždrljiva, pomažem ljudima - rekla je ona u svoju odbranu.

Autor: R.L.

