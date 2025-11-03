ANELI GRCA U SUZAMA, Milosava joj dodala so na ranu: Ni ja nikad srećna nisam bila! (VIDEO)

Sve je stiglo.
Aneli Ahmić napustila je rođendan Bore Terzića Terze u suzama jer se setila svojih kod kuće.
- Ceo dan mi je dan danas loš - rekla je Aneli.
- Meni ništa nije bilo lepo u životu, nikad nisam ni slavila rođendan, nikad srećna nisam bila - navela je Milosava.
- Ćuti, nemoj ništa pričati - rekla je Aneli kroz suze.
- Nikad u životu nisam slavila rođendan, ko je rođen da bude srećan, uvek je srećan, a ko nije.... - istakla je Milosava.
- Meni je ceo dan loš, slomilo me sve - navela je Ahmićeva.
Autor: R.L.