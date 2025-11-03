AKTUELNO

Zadruga

ANELI GRCA U SUZAMA, Milosava joj dodala so na ranu: Ni ja nikad srećna nisam bila! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sve je stiglo.

Aneli Ahmić napustila je rođendan Bore Terzića Terze u suzama jer se setila svojih kod kuće.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ceo dan mi je dan danas loš - rekla je Aneli.

- Meni ništa nije bilo lepo u životu, nikad nisam ni slavila rođendan, nikad srećna nisam bila - navela je Milosava.

- Ćuti, nemoj ništa pričati - rekla je Aneli kroz suze.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nikad u životu nisam slavila rođendan, ko je rođen da bude srećan, uvek je srećan, a ko nije.... - istakla je Milosava.

- Meni je ceo dan loš, slomilo me sve - navela je Ahmićeva.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

