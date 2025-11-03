OKRENUO JOJ LEĐA BRZINOM SVETLOSTI: Ivan jedva dočekao da ponizi Miljanu, ovome se nije nadala! (VIDEO)

Bukti rat!
Naredni koji je dao svoj sud na temu najdirektnije osobe u Beloj kući bio je Dača Virijević.
- Što se tiče ankete, Matora ustane i kaže uvek svoj stav, nema problem sa tim. Na drugom mestu je Teodora, još uvek u potpunosti nije pokazala to, ali zaista jeste direktna. Na trećem mestu je Miljana, ali nekad ume da bude pristrasna - kazao je Dača.
- Nisam pristrasna - dodala je Miljana.
- Jeste pristrasna, ja ću da kažem - dodao je Ivan.
- Ovo je sad Ivanova nemoć - dodala je Miljana.
- Milena je na prvom mestu, na drugom je Matora, a na trećem mestu je Miljana - kazala je Sunčica.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: S.Z.