OKRENUO JOJ LEĐA BRZINOM SVETLOSTI: Ivan jedva dočekao da ponizi Miljanu, ovome se nije nadala! (VIDEO)

Bukti rat!

Naredni koji je dao svoj sud na temu najdirektnije osobe u Beloj kući bio je Dača Virijević.

- Što se tiče ankete, Matora ustane i kaže uvek svoj stav, nema problem sa tim. Na drugom mestu je Teodora, još uvek u potpunosti nije pokazala to, ali zaista jeste direktna. Na trećem mestu je Miljana, ali nekad ume da bude pristrasna - kazao je Dača.

- Nisam pristrasna - dodala je Miljana.

- Jeste pristrasna, ja ću da kažem - dodao je Ivan.

- Ovo je sad Ivanova nemoć - dodala je Miljana.

- Milena je na prvom mestu, na drugom je Matora, a na trećem mestu je Miljana - kazala je Sunčica.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: S.Z.