Lukica ima priču i za popa i za lopova: Maja jednim potezom izmamila osmeh Vujoviću, Aneli doživela pomračenje! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Maji Marinković.

- Top! Ja volim da se nešto dešava, samo nek se vrati! Anita je zanimljia, tu joj je bivša žena i bivši momci. Deluje mi kao da sa Anđelom nisui raščićeni računi - rekla je Maja.

- On je moja najveća ljubav i rekla sam da se kajem što sam pogazila sve to. Plakala sam kad je išao klip. Stvari koje sam u besu izgovorila nisam trebala da dozvolim, treba sam da sačuvam za sebe iz poštovanja prema nama. Nisam ništa slagala - rekla je Anita.

- Aneli je imala iskrenu reakciju i ja ne mogu da kažem nešto što nije. Lukica ima priču i za popa i za lopova. Ovo je čudo! Pita mene Darkić na intervju da li da ti pričaš navijen u liftu ili Aneli da gledam 12 sati u ligru, a ja sam rekla da biram Lukicu jer bi tad izabrao da tišina bude jača od zvuka - rekla je Maja.

- Šta, ne smem da se nasmejem? - rekao je Luka kroz smeh.

- Ponelo ga je - ubacila se Aneli.

- Anita lepo izgleda, volim ja da pohvalim, nisam kompleksašica. Ja sam institucija i volim da pohvalim lepe žene i lepe muškarce - rekla je Maja.

- Zapala mi je za oko Matorina faca... Zanima me priča za nju i Filipa, za Lukicu i Điđi...Sve me to zanima - rekla je Milena.

- Više je mene potreslo da je kr*snuo Karić nego njega - ubacio se Janjuš.

- Imala sam toksičnu vezu i nikad to ne bih ponovila, ali kada sam ga najviše volela ona se umešala. Rekao mi je da je opštio s njom u spoljnom toaletu i posle me molio da se vrati. Svakoga ću komentarisati bez emocija sem Neria. Ja sam rekla da je Stefan j Aneli i to se ispostavilo. Luka kao Luka, nije ga to pogodilo i potreslo. On igra rijaliti, kao i ona sa njim. Janjuš je najviše poštovao i on je dokazao najveću ljubav prema njom, a ona se samo nasmejala. Njega nije dotaklo to za Stefana. Verujem Aniti sve što je rekla za Stefana i ostalo. Zamisli Luka komentariše da je znao da je Filipova devojka, a ona je tad bila sa Boškićem. Taj sve zna, a pravi se Toša. Matora nije imuna na Anitu, ali ne jer ima osećanja i emocije. Njoj su devojke bile preče od rođene majke, takva osoba nema emocije ni prema kome. Uradila je to jer je najlepša devojka koju je imala. Ne znam što joj je trebalo to sa Zolom. Vidim koliko Matoru poštuju prijatelji - rekla je Miljana.

Autor: A.Anđić