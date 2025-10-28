Najavljujem spektakl, usko i polugolo! Asmin jednim potezom podgrejao Maju Marinković, ona nije ostala imuna (VIDEO)

U toku je "Igra istine", a Bora Santana postavio je pitanje Teodori Delić.

- Tvoje iskreno mišlljenje o Filipu i da li ti smeta kad te ovako navodi i da li Bebica komentariše to? - pitao je Bora.

- Nismo progovorili dve rečenice i nemam neko izgrađeno mišljenje. Nemam šta da dodam, mogu svakom da se svidim. On je imao hrabrosti da to kaže je plus - rekla je Teodora.

- Mi nemo promenu u odnosu zbog ovoga. Asmine, deluješ da ti je sad najteže. Koliko te poremetilo kad je rekla da Nora nije tvoja ćerka? - pitao je Bebica.

- Nije me poremetilo, ja sam to čuo šesti put. Majo, šta ćeš obući večeras? - pitao je Asmin.

- Najjača fimetina! Najavljujem spektakl večeras, usko i polugolo. Ima ga, a nema ga - rekla je Maja.

Autor: A.Anđić