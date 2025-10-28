AKTUELNO

Zadruga

Najavljujem spektakl, usko i polugolo! Asmin jednim potezom podgrejao Maju Marinković, ona nije ostala imuna (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Šok!

U toku je "Igra istine", a Bora Santana postavio je pitanje Teodori Delić.

- Tvoje iskreno mišlljenje o Filipu i da li ti smeta kad te ovako navodi i da li Bebica komentariše to? - pitao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nismo progovorili dve rečenice i nemam neko izgrađeno mišljenje. Nemam šta da dodam, mogu svakom da se svidim. On je imao hrabrosti da to kaže je plus - rekla je Teodora.

- Mi nemo promenu u odnosu zbog ovoga. Asmine, deluješ da ti je sad najteže. Koliko te poremetilo kad je rekla da Nora nije tvoja ćerka? - pitao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nije me poremetilo, ja sam to čuo šesti put. Majo, šta ćeš obući večeras? - pitao je Asmin.

- Najjača fimetina! Najavljujem spektakl večeras, usko i polugolo. Ima ga, a nema ga - rekla je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

Razvezao jezik: Nerio ubeđen da Luka radi sve zbog podrške fanova, pa podgrejao sumnje da Aneli nije imuna na Janjuša (VIDEO)

Zadruga

MOJ KU*AC NE BIRA I NEMA OČI! Luka pokušava da vrati Sitino dostojanstvo i da je opere od prljavih radnji: Asmin mu jednim potezom zapušio usta (VIDE

Zadruga

Anđelo i ja idemo kod njegove mame: Rada jednim potezom zapušila usta Sari, odlučila da smuva Rankovića (VIDEO)

Zadruga

NIKAD NEĆE BITI RAVNODUŠNA! Matora jednim potezom uništila Munju, Stefani ostala bez reči, Dujković nakon svega podivljao (VIDEO)

Zadruga

Neće ni da je pogleda! Asmin video Maju ispred pušionice u ogledalo, pa ODMAH uradio OVO (VIDEO)

Zadruga

OBEZBEĐENJE NAPRAVILI ŽIVI ZID: Ivan Marinković prozvao Kačevandu da je lopov, Asmin i Anđelo skočili da je brane (VIDEO)