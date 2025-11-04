Au! Ivan uložio svu snagu da natera Anitu da napljuje Anđela, ona ga postavila na svoje mesto (VIDEO)

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Urošu Staniću.

- Ponavlja se scenario gde pokušava da posvađa Anitu i Anđela. Oni su u normalnim odnosima i ovde ne treba da se pljuju. Ja sam bio u kolima kad je razgovarao Ivan sa Anitom i nikakve bise*sualne teme nije spominjala. Spomenuo si samo to da je sve bila u pravu. Ti pokušavaš da na napraviš fejk svađu. Anita ti je zlatna koka i prikupljaš njene hejtere - rekao je Uroš.

- Ja svoje mišljenje o vašem odnosu imam i ne sakupljam skrinšotove - rekao je Ivan.

- Matora je bila kivna i prebacivala je na Anđela - rekao je Uroš.

- Ja sam srećan što si došla i biće ovde zanimljivo. Ja bih voleo da čujem kako je Anđelo uzeo telefon i da li ima skrinšot i zašto je dolazila policija - rekao je Ivan.

- Što je tebi i Jeleni dolazila policija? - pitala je Anita.

- Oni zataškavaju! - rekao je Ivan.

- Ja da vređam njega neću - rekla je Anita.

Autor: A.Anđić