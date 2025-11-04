AKTUELNO

Zadruga

Potrudiću se da budem direktnija: Maja rešila da se poigra sa Lukinim mozgom, Aneli zasigurno neće biti dobro! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne skida osmeh s lica!

Voditelj Milan Milošević pročitao je takmičarima ''Elite 9'' rezultate ankete za najdirektnije učesnike, a Maja Marinković obećala je da će biti direktnija prema Luki.

- Na trećem mestu nalazi se Maja Marinković, možda kaskaš što nisi direktna sa Lukom - rekao je Milan.

pročitajte još

Prekipelo mu: Bebica izneo niz prozivki na račun Hasana Dudića, Mikiju pao mrak na oči i totalno prebacio! (VIDEO)

- Sa Lukicom? Potrudiću se da budem direktnija. Jesam stvarno direktna i mnogo je bitno što nemam emocije ove godine zato svima kažem direktno - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Na drugom mestu nalazi se Anđelo - rekao je Milan.

- Kao i uvek obožavam pozitivne ankete, nadam se da ću biti na svakoj do kraja - rekao je Anđelo.

pročitajte još

OCA STE UBILE TI I SITA! Asmin izneo skandalozne tvrdnje na račun Ahmića, pa jednim potezom uništio Aneli: U Sarajevu si uhapšena zbog... (VIDEO)

- Ubedljivu pobedu odneo je Filip Đukić - rekao je Milan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Hvala puno gledaocima - rekao je Đukić.

pročitajte još

Au! Ivan uložio svu snagu da natera Anitu da napljuje Anđela, ona ga postavila na svoje mesto (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ne može da ostane imuna na njega: Aneli se ozarila čim se Janjuš pojavio u izolaciji, Luki neće biti dobro kad čuje šta je tražila od njega! (VIDEO)

Zadruga

Posle se pitate što je mamba kraljica rijalitija: Maja likuje jer je pomutila um Alibabi i Luki (VIDEO)

Domaći

Prvo javno pojavljivanje Edite Aradinović nakon vesti da joj je bivši dečko UHAPŠEN: Evo u kakvom izdanju se pojavila pred kamerama (FOTO)

Zadruga

Jedva dočekala da se reši Anđele: Keti procvetala čim joj se vratila uloga Gastozove kuvarice! (VIDEO)

Zadruga

Ponosan na srebrnu medalju: Ša procvetao nakon saznanja da se našao na anketi najiskrenijih! (VIDEO)

Domaći

Kakvo iznenađenje: Baka od Sofi dočekala Mateju, on Aneli proglasio svojom NAJVEĆOM GREŠKOM! (VIDEO)