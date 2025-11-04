Potrudiću se da budem direktnija: Maja rešila da se poigra sa Lukinim mozgom, Aneli zasigurno neće biti dobro! (VIDEO)

Ne skida osmeh s lica!

Voditelj Milan Milošević pročitao je takmičarima ''Elite 9'' rezultate ankete za najdirektnije učesnike, a Maja Marinković obećala je da će biti direktnija prema Luki.

- Na trećem mestu nalazi se Maja Marinković, možda kaskaš što nisi direktna sa Lukom - rekao je Milan.

- Sa Lukicom? Potrudiću se da budem direktnija. Jesam stvarno direktna i mnogo je bitno što nemam emocije ove godine zato svima kažem direktno - rekla je Maja.

- Na drugom mestu nalazi se Anđelo - rekao je Milan.

- Kao i uvek obožavam pozitivne ankete, nadam se da ću biti na svakoj do kraja - rekao je Anđelo.

- Ubedljivu pobedu odneo je Filip Đukić - rekao je Milan.

- Hvala puno gledaocima - rekao je Đukić.

Autor: N.Panić