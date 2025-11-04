AKTUELNO

Zadruga

LUKS HOĆE DA BUDE TATA! Sara otrila da ona i Sale ozbiljno rade na BEBI! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Da li će uskoro zakmečati?

Sara Stojanović i Aneli Ahmić razgovarale su u pabu danas dok je trajala kupovina u prodavnici. Sara je priznala da ozbiljno radi na bebi sa Saletom Luksom.

- Rekao mi je da pravite bebu - upitala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da, on je ozbiljan. Mislila sam prvo da se šali, ali što da ne, mislim mi se lepo slažemo. Nikad nisam slušala nikog ni svoju majku, uvek sam udarala glavom kroz zid - rekla je Sara Stojanović.

- Radi šta ti se radi, po svom osećaju - navela je Aneli.

- Ni ti ne treba da se potresaš, jeste ono svi na tebe, šta si sve preživela ovde, treba orden da ti daju. I Luka je uz tebe, dobar je on, ni on ne može da istrpi neke stvari, voli on tebe, on je tebe zavoleo, kako ste bili slatki - rekla je Sara.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pravio je on greške napolju i ja sam, ne može se to tek tako ispraviti. Kad ljudi počnu da blate jedni druge - navela je Ahmićeva.

Autor: R.L.

