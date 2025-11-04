CEPAJ TU BABU: Poruke Jovanove porodice i prijatelja napravile karambol u "Eliti"! (VIDEO)

Ovome se nije nadao.

Jovan Rajić danas slavi rođendan u "Eliti", a proslava je organizovana u Dubiozi. Bora Santana počeo je da mu čita čestitke.

- Srećan ti rođendan, Jole. Ako treba nešto da se pomogne oko gospođe, tvoj uja je tu - pisalo je u prvoj poruci.

- Milosava je ekstra ali za druženje, ne zaboravi da ti voliš 18 +, drži se Boginje - tvoja sestra Anđela - glasila je sledeća poruka.

- Dragi sine srećan ti rođendan, mama i teta, ljudi te hvale, u neku ruku mi je drago ali želim da što pre dođeš kući - to je Jovanu porčula majka.

- Boginju da dovedeš kući - poručili su Jovanu najbliži.

- Očekivalo se od tebe više i nešto mlađe, izgleda da ideš na siguricu jer si emotivno osakaćen - glasila je naredna poruka od Ćane i Maše.

- Daj bre cepaj tu babu, nemoj da nas brukaš, 'vataj Boginju, ne budeš li uhvatio nešto kvalitetno u narednih 20 dana izneću sav tvoj prljav veš - pisalo je u narednoj poruci.

Autor: R.L.