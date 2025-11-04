AKTUELNO

Zadruga

CEPAJ TU BABU: Poruke Jovanove porodice i prijatelja napravile karambol u "Eliti"! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovome se nije nadao.

Jovan Rajić danas slavi rođendan u "Eliti", a proslava je organizovana u Dubiozi. Bora Santana počeo je da mu čita čestitke.

- Srećan ti rođendan, Jole. Ako treba nešto da se pomogne oko gospođe, tvoj uja je tu - pisalo je u prvoj poruci.

Foto: TV Pink Printscreen

- Milosava je ekstra ali za druženje, ne zaboravi da ti voliš 18 +, drži se Boginje - tvoja sestra Anđela - glasila je sledeća poruka.

- Dragi sine srećan ti rođendan, mama i teta, ljudi te hvale, u neku ruku mi je drago ali želim da što pre dođeš kući - to je Jovanu porčula majka.

- Boginju da dovedeš kući - poručili su Jovanu najbliži.

Foto: TV Pink Printscreen

- Očekivalo se od tebe više i nešto mlađe, izgleda da ideš na siguricu jer si emotivno osakaćen - glasila je naredna poruka od Ćane i Maše.

- Daj bre cepaj tu babu, nemoj da nas brukaš, 'vataj Boginju, ne budeš li uhvatio nešto kvalitetno u narednih 20 dana izneću sav tvoj prljav veš - pisalo je u narednoj poruci.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Gastoz saznao šok informaciju: Anđela mu radila iza leđa u Eliti, u sve bio umešan i Luka! (VIDEO)

Domaći

ŠA ZAREŽAO NA MIONINU BABU: Pala mu roletna, hitno joj se obratila i ona! (VIDEO)

Zadruga

Šok preokret: Anastasija odjavila Boru jer misli da i dalje pati za Milicom Kemez! (VIDEO)

Zadruga

Šok preokret u Eliti: Kačavenda razvezala jezik i nanizala žestoke uvrede na Anđelin račun! (VIDEO)

Domaći

ON JE MOJ VIDEO-NADZOR: Dača otkrio koji poklon Maja dobila od Asmina, ona prozvala Virijevića iste sekunde, pa je Asmin uleteo u radio (VIDEO)

Zadruga

USPELA U SVOJOJ NAMERI: Maja preko Miljane uspela da NASAMARI Uroša! Neće mu biti dobro kad sazna! (VIDEO)