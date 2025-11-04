TO NIJE LJUBAV: Anđelo dao svoj sud o trzavicama Aneli i Luke, pa otkrio na kakvoj je relaciji sa Anitom: NEMAM NAMERU DA... (VIDEO)

Nije se libio da iskaže svoj stav!

Maja Marinković postavila je naredno pitanje Anđelu Rankoviću tokom Igre istine.

- Šta misliš o odnosu Aneli i Luke i kakva je tvoja relacija sa Anitom sad? - upitala je Maja.

- To nije ljubav. Izgubili su poštovanje, a to je ključna stvar za jedan odnos. On se u svemu pogubio, to je činjenica - rekao je Anđelo, pa se osvrnuo na Anitu:

- Što se Anite tiče, ja nemam nameru nikoga da vređam i svađam se prvi, a kamoli nju. Ja sam neko ko je sa njom prošao mnogo toga, iza tih stvari stojim i to je to. Neću neprijateljima pružiti ruku - kazao je Anđelo.

Autor: S.Z.