AKTUELNO

Zadruga

TO NIJE LJUBAV: Anđelo dao svoj sud o trzavicama Aneli i Luke, pa otkrio na kakvoj je relaciji sa Anitom: NEMAM NAMERU DA... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije se libio da iskaže svoj stav!

Maja Marinković postavila je naredno pitanje Anđelu Rankoviću tokom Igre istine.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta misliš o odnosu Aneli i Luke i kakva je tvoja relacija sa Anitom sad? - upitala je Maja.

- To nije ljubav. Izgubili su poštovanje, a to je ključna stvar za jedan odnos. On se u svemu pogubio, to je činjenica - rekao je Anđelo, pa se osvrnuo na Anitu:

- Što se Anite tiče, ja nemam nameru nikoga da vređam i svađam se prvi, a kamoli nju. Ja sam neko ko je sa njom prošao mnogo toga, iza tih stvari stojim i to je to. Neću neprijateljima pružiti ruku - kazao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Dao svoj sud: Tozla bez dlake na jeziku prokomentarisao druženje Gastoza i Keti! Evo šta misli o tome! (VIDEO)

Zadruga

Nisi svesna situacije: Luka izanalizirao lik i delo Sofije Janićijević, pa dao njen sud o odnosu sa Terzom! (VIDEO)

Zadruga

STAO UZ SVOJE PRIJATELJE: Bebica istakao da su Kačavenda i Anđelo najsposobniji učesnici, pa potkačio Ivana! (VIDEO)

Domaći

BEZ DLAKE NA JEZIKU: Đedović zasevao poput groma nakon svađe Neria i Luke! Vujoviću imao da poruči samo JEDNO! (FOTO)

Zadruga

NIJE NI ČUDO ŠTO SI OSTALA BEZ DRUGARA: Bori PREKIPELO zbog Matorinih dvostrukih aršina, pa joj sasuo sve u lice! (VIDEO)

Zadruga

Rešio da progovori: Terza otkrio detalje sukoba Mione i Milice, pa se osvrnuo na Ša i njegovu izjavu da se dopada Veličkovićevoj! (VIDEO)