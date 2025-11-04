BUKTI RAT: Lepi Mića indirektno otpužio Kačavendu da ogovara Anitu iza leđa, pa izazvao njen gnev: PRODAO SI SE ZA ĆEVAPE KOD LAŽNE GROFICE! (VIDEO)

Bukti rat!

Naredno pitanje tokom Igre istine, Anita Stanojlović postavila je Lepi Mića.

- Mićo, šta misliš, kome je posebno smetao moj ulazak? - upitala je Anita.

- Pa, ne znam kome je smetao, ali moram da kažem da mi nije jasno to što ti sada dolatiš i sediš tu, pored Anđela i Filipa. Oni se druže, ti sediš tu i ćaskaš. Pojedinci su te najstrašnije blatili, pas s maslom ne bi pojeo to što su oni izgovarali na tvoj račun, a ti si ta koja se prva druži sa tim ljudima - kazao je Mića.

- Nemoj da pričaš kao da sam i ja među tim ljudima. Vidim na šta aludiraš. Imenuj, ajde, ko? - dodala je Kačavenda.

- U kombiju ko je bio - rekao je Mića.

- Neka me pljuje ko želi. Da nije prirodno, nije, ali Filip mi je ponudio da spavam ako želim u njegovom krevetu, tu svakako spava u blizini Anđelo. Sada smo u izolaciji, pa će biti kako bude - rekla je Anita.

- Ajde, Mićo, udavio si gnjurca. Iskuliraj se samo malo, ajde. Smaraš, Mićo - kazala je Kačavenda.

- Dvolični ste, veoma ste dvolični, odvratni ste - rekao je Mića.

- Prodao si se za ćevape kod lažne Grofice. Lažeš kao pas - rekla je Kačavenda.

- Pitanje za Daču: Da li znaš kako ženski polni organ izgleda? Da li si ga ikad video? - upitao je Mića.

- Starče, koliko godina nisi video svoju ženu? Deset godina? Sram te bilo, Mićo - rekao je Dača.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.