SATERAO JE U ĆOŠAK: Aneli daje zadnje atome snage da za flert Luke i Maje okrivi druge ljude: OVO JE IGRA... (VIDEO)

Šok!

Naredno pitanje Jovana Tomić Matora tokom Igre istine postavila je Asminu Durdžiću.

- Rekao si na početku da nećeš zbog Stanije komentarisati druge žene, a sada si odluku promenio, zbog čega? - upizala je Matora.

- Sa Stanijom nisam više, ja sam to rekao - kazao je Asmin.

- Da li bi je pozvao da dobiješ telefonski razgovor sa njom? - upitala je Matora.

- Pre bih majku pozvao. Staniji nisam ništa uradio, ne vidim ni svrhu da pričamo - kazao je Asmin.

- Što si onda bio sa njom, kada je tako? - upitala je Matora.

- Eto, samo da dignem cenu sebi. Šalim se, rekao sam sve već, nisam se ogrešio i nismo zajedno. Aneli, kako si? - upitao je Asmin.

- Smešan si - odgovorila je Aneli.

- Eto, ne želiš da pričaš sa mnom, a intelignentna si ti žena, ja znam da si videla i za Luku sve i sa mnom. Svesna si da mu se Maja dopada - kazao je Asmin.

- Luka se sve teže kontroliše to je istina, a za Maju, ne znam - dodao je Dača.

- Ovo je igra Mine, Asmina i Dače da spoje Maju i Luku, ali to nećete gledati - kazala je Aneli.

- Za dva meseca ćemo šetati ti i ja, Aneli, kad budeš tužna - kazao je Dača .

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.