TU SLIKU JE NASLIKAO ŠVALER TVOJE MAJKE: Asmin otkrio BIZARAN Anelin postupak, raskrinkao njeno CEPANJE Grofičine slike! (VIDEO)

Naredno pitanje tokom Igre istine Dača Virijević postavio je Nerio Ružanjiju.

- Nerio, ajde nam ispričaj priču kada je Aneli u vašoj porodičnoj kući uzela nož tokom besa? - upitao je Dača.

- To je bilo kada su nestale pare iz kuće, a Aneli je tokom napada besa, uzela i dohvatila je prvo sliku moje babe Grofice - rekao je Nerio.

- Lažeš. Uzela sam tu sliku svesno, jer me je još iz detinjstva nervirala ta slika mamina - kazala je Aneli.

- Aneli je to uradila jer je tu sliku naslikao Groficin švaler, eto, zato - kazao je Asmin.

- Ja stojim iza svojih reči - rekao je Nerio.

