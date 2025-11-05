AKTUELNO

Zadruga

Sevaju provokacije: Maja i Filip u novoj raspravi, Alibaba pokušava da potpali vatru! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije mogao da se ne umeša!

Maja Marinković i Filip Đukić imali su još jednu u nizu prepucavanja u dvorištu Bele kuće, a Asmin Durdžić je svojim komentarima dodatno pokušavao da potpali vatru.

- To je karakter - rekla je Maja.

- Povukao se zbog Anite - dodao je Asmin.

pročitajte još

Nije mu pošlo za rukom: Luka uložio zadnji atom snage da podigne Aneli, ona nikad tužnija! (VIDEO)

- Rekao je pre nje, to ne možemo da osporimo - dodala je Maja.

- Je l' vam ona više liči na cveklu ili rotkvicu? - pitao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sa mnom verbalno ne možeš da izađeš na kraj - dodala je Maja.

- Filipe, ti si non stop donji kad pričaš sa njom - dodao je Asmin.

pročitajte još

Ipak nije imuna na Alibabu? Maja ga proglasila manijakom iz parka, pa krenula da se smeje kao luda na brašno! (VIDEO)

- Uk*njao sam te tri debate, imamo dokaz i snimljeno - govorio je Filip.

- Sa mnom ne možeš verbalno i jasno mi je da nemaš adekvatne sagovornike - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Da mi neko prilazi ribi kao Janjuš, hitna diskvalifikacija: Alibaba sve sigurniji da Luka i Aneli imaju dogovor! (VIDEO)

Zadruga

REŠILA DA ZAKUVA ČORBU: Sofija se sprema da pomrsi konce Sanji i Marku i unese potpuni nemir u njihov odnos! Evo o kakvom PAKLENOM PLANU je reč! (VIDE

Zadruga

Zatresli zidove Bele kuće: Kačavenda i Ivan Marinković žestoko zaratili, on je ponovo udario tamo gde najviše boli! (VIDEO)

Zadruga

NE ZNA ŠTA GA JE SNAŠLO: Dušica sela Janjušu u krilo, njega oblio hladan znoj, pa mu ruka zalutala na njene OBLINE! (VIDEO)

Zadruga

Šimanovcima se ori pesma Aneli i Janjuša: Slavi se godišnjica ljubavi, Luka osmehom pokušava da sakrije koliko mu je neprijatno! (VIDEO)

Zadruga

NE VOLI TE, BLAM JE ŠTA RADIŠ SA 50 GODINA: Đedović sasuo Ša surovu istinu u lice, Miona dodala ulje na vatru! (VIDEO)