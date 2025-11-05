Sevaju provokacije: Maja i Filip u novoj raspravi, Alibaba pokušava da potpali vatru! (VIDEO)

Nije mogao da se ne umeša!

Maja Marinković i Filip Đukić imali su još jednu u nizu prepucavanja u dvorištu Bele kuće, a Asmin Durdžić je svojim komentarima dodatno pokušavao da potpali vatru.

- To je karakter - rekla je Maja.

- Povukao se zbog Anite - dodao je Asmin.

- Rekao je pre nje, to ne možemo da osporimo - dodala je Maja.

- Je l' vam ona više liči na cveklu ili rotkvicu? - pitao je Filip.

- Sa mnom verbalno ne možeš da izađeš na kraj - dodala je Maja.

- Filipe, ti si non stop donji kad pričaš sa njom - dodao je Asmin.

- Uk*njao sam te tri debate, imamo dokaz i snimljeno - govorio je Filip.

- Sa mnom ne možeš verbalno i jasno mi je da nemaš adekvatne sagovornike - rekla je Maja.

Autor: A. Nikolić