Drama: Bebica divlja po imanju i tek verenu Teodorom naziva alkoholičarkom, stigao i da povrati od muke! (VIDEO)

Haos!

Nenad Macanović Bebica izveo je Teodoru Delić kako bi joj održao predavanje jer je pila alkohol, a da li joj zamera alkohol jer u pripitom stanju gleda Filipa Đukića, ostaje da pratimo.

- Što piješ ako ne znaš da piješ? - upitao je Bebica.

- U čemu je tvoj problem? - upitala je Teodora.

- Alkoholičarko jedna, ne podnosim da piješ - rekao je Bebica.

- Što povraćaš? - upitala je Teodora.

- Zato što me nerviraš kad piješ - rekao je Bebica.

- U redu - rekla je Teodora.

Autor: N.Panić