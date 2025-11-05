AKTUELNO

Zadruga

Drama: Bebica divlja po imanju i tek verenu Teodorom naziva alkoholičarkom, stigao i da povrati od muke! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Nenad Macanović Bebica izveo je Teodoru Delić kako bi joj održao predavanje jer je pila alkohol, a da li joj zamera alkohol jer u pripitom stanju gleda Filipa Đukića, ostaje da pratimo.

- Što piješ ako ne znaš da piješ? - upitao je Bebica.

- U čemu je tvoj problem? - upitala je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Alkoholičarko jedna, ne podnosim da piješ - rekao je Bebica.

- Što povraćaš? - upitala je Teodora.

- Zato što me nerviraš kad piješ - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- U redu - rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

