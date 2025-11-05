AKTUELNO

Ne želi ni ime da mu spomene: Teodora čini sve da izbegne temu sa Đukićem jer je verena! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Otkrila sve!

Mina Vrbaški porazgovarala je sa Teodorom Delić u pušionici u šiframa o Filipu Đukiću, kada je Teodora rekla da nikako ne želi da se pokreće tema o njoj i Đukiću obzirom da je verena.

- Otkud? Niotkud. Ja sam mislila na jednu stvar, rekla sam svašta jer sam mislila da je zbog Asmina i posle sam shvatila - govorila je Mina.

- Ja neću temu, kapiraš? - upitala je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pa naravno - rekla je Mina.

- Pogotovo sad - odgovorila je Teodora.

- Čestitala joj ja rođendan, a ona mi kaže: ''Pozvana si''. Pa nije normalno da ide jer je slala p*čku pred oltarom, a ja je odala. Ja svima sve kažem, meni ne sme niko ništa - rekla je Mina, a Teodora se osvrnula na svoju priču.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nikad ja to ne pričam... - rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

