Ti si za mene amater: Vanja na vreme upozorila Alibabu da s njom ne igra igrice, on umire od smeha! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Klizi mu ruka!

Asmin Durdžić opustio se u komunikaciji sa Vanjom Živić, koja mu je u jednom momentu otkrila da zna šta radi i da ne sme s njom da igra igrice jer je za nju amater.

Ne želi ni ime da mu spomene: Teodora čini sve da izbegne temu sa Đukićem jer je verena! (VIDEO)

- Je l' ti znaš koliko mene Maja nervira? - upitao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zbog F? - upitala je Vanja.

- Je l' se ja tebi sviđam? - upitao je Alibaba.

Urla iz petnih žila: Janjuša pogledala sreća, zbog ovog broja na ruletu se obogatio! (VIDEO)

- Pusti mene toga, nisam ja taj lik. Ja sam ti brat, kad god želiš tu sam. Ti si za mene amater ozbiljan, igrice to i to - rekla je Vanja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte klikom OVDE.

Autor: N.Panić

