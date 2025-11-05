Ti si za mene amater: Vanja na vreme upozorila Alibabu da s njom ne igra igrice, on umire od smeha! (VIDEO)

Klizi mu ruka!

Asmin Durdžić opustio se u komunikaciji sa Vanjom Živić, koja mu je u jednom momentu otkrila da zna šta radi i da ne sme s njom da igra igrice jer je za nju amater.

- Je l' ti znaš koliko mene Maja nervira? - upitao je Alibaba.

- Zbog F? - upitala je Vanja.

- Je l' se ja tebi sviđam? - upitao je Alibaba.

- Pusti mene toga, nisam ja taj lik. Ja sam ti brat, kad god želiš tu sam. Ti si za mene amater ozbiljan, igrice to i to - rekla je Vanja.

Autor: N.Panić