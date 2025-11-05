Kako vreme prolazi, sve više... Đukić poleteo Alibabi u zagrljaj, njega samo zanima gde je Maja! (VIDEO)

Plaši se da mu Đukić ne preotme Maju!

Filip Đukić poleteo je u zagrljaj Asminu Durdžiću i tom prilikom mu priznao koliko ga gotivi, a Durdžić je sve vreme želeo da sazna gde je Maja Marinković.

- Filipe, dođi vamo. Najbolja s*sa u gradu - rekao je Alibaba.

- Ti si šou - rekao je Đukić.

- Gde je Maja? - upitao je Alibaba.

- Ne znam - rekao je Đukić.

- Niko me nije više provocirao od nje. Stane ispred ogledala i uvija kosu - rekao je Alibaba.

- Kako prolazi vreme, kunem ti se da te sve više gotivim - rekao je Đukić.

- I ja tebe - rekao je Alibaba.

Autor: N.Panić