Hoće da mi dokaže da je bolja od mene: Anita zapenila na sav glas zbog žestoke muvačine Đukića i Maje, pa mu OPET dala do znanja da nije UTORAK DEVOJKA! (VIDEO)

Ispira mu mozak!

Filip Đukić poželeo je da on i Anita Stanojlović spavaju zajedno u krevetu, ali mu je ona održala predavanje kako ne želi da bude utorak devojka i kako

- Ja neću da spavam dok ne ugase svetlo - rekla je Anita.

- Hoćeš da spavamo zajedno? - upitao je Filip.

- Naravno da ne - odgovorila je Anita.

- Što? - upitao je Filip.

- Ja da budem utorak devojka nikad neću. Ja sam ovo isto proživljavala sa Anđelom jer mi je Maja radila ovo isto u sedmici. Kad vidi da se meni neko sviđa, ona namerno ide kod tog nekog da mi dokaže kako je ona bolja i hrani svoj ego. Meni je Maja top, nemam ništa protiv nje samo neću da dozvolim da oko sebe imam par devojaka. Sad da budeš sa mnom, pa sutra s nekom drugom mi ne pada na pamet - rekla je Anita.

- Pre nego što si ušla ja sam rekao da pravim pauzu, nisam znao da ulaziš - rekao je Filip.

- Šta menja moj ulazak? Šta sam ja za tebe drugačija od ostalih devojaka, pa nećeš da budeš onda s drugim devojkama? - upitala je Anita.

- S kim da budem? - upitao je Filip.

- S kim stigneš. Neću da se j*beš s nekom devojkom posle mene - rekla je Anita.

- Pa što nećeš? - upitao je Filip.

- Neću, kad budem bila sigurna da te zanimam samo ja onda može - rekla je Anita.

- Tripuješ, pričaš gluposti j*bote - rekao je Filip.

- Da li ti razumeš mene šta ti pričam? Otkud da znam da nećeš j*bati neku drugu - upitala je Anita.

- E j*biga sad. Ti predviđaš stvari - rekao je Filip.

- Je l' postoji lepša devojka od mene u kući? Ajde reci - rekla je Anita.

- Meni je Teodora lepa, ali zauzeta - rekao je Filip.

- Pa da si imao s kim da budeš večeras ti bi bio - rekla je Anita.

- Pa to ti je odgovor - rekao je Filip.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

