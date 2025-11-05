Haos u najavi: Filip nakon vrele akcije sa Anitom otišao da se raspituje o Teodori, konačno saznao ono što je dugo čekao da čuje (VIDEO

Poludeće kad za ovo sazna!
Borislav Terzić Terza izvukao je Filipa Đukića iz sobe za izolaciju kako bi mu preneo sve detalje dešavaja sa Teodorom Delić.
- Ova je pukla, a Bebica zelen u faci. Haos je ovde bio. Ja to nisam video, ali mi svi kažu da je bio haos - rekao je Terza.
- Ona je priznala Dači? - pitao je Filip.
- Znaš ti kako ona to, pita me: "Gde je sad? Šta ima sa ovom?" pokazuje na Anitu, a ja kažem da nije normalna. Ja sam joj rekao da mu se ti sviđaš, a ona pitala gde si. Ona je odlepila - pričao je Terza.
- Šta vas dvojica mutite? Mi smo napravili dogovor da nema drugih devojaka utorkom - rekla je Anita, a njih dvojica su se samo smejali.
Autor: A. Nikolić