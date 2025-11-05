AKTUELNO

Zadruga

SETIO SE POKOJNE PRABABE! Janjuš komentarisao Anitinu liniju, a onda je SVE NASMEJAO DO SUZA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Kao i uvek spreman za šalu.

Marko Janjušević Janjuš pohvalio je izgled Anite Stanojlović, a onda se setio svoje pokojne prababe.

Foto: TV Pink Printscreen

- Znači najjača sam. Je l' sam se ugojila? - pitala je Anita.

- Tako ti je taman, i ta haljina ti dobro stoji... Koliko si visoka - rekao je Janjuš.

- Metar 67. Jedino ako sam porasla, ne znam dokle rastu ljudi - istakla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Moja prababa bila dva, šest, Julijana, živeo sam sa njom - konstatovao je Janjuš, a svi učesnici su se nasmejali.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

'ROĐENA JE KAO INVALID, GOVORI OTEŽANO!' Era Ojdanić otvorio dušu o BOLNOJ temi, evo kroz kakvu AGONIJU je prošao s ćerkom: Babice su joj oštetile nek

Košarka

Jokić posle utakmice napravio ŠOU! Novinare nasmejao do suza, a onda je dobio pitanje o 30. rođendanu

Zadruga

Biram Luku, jer bi tada izabrao da tišina bude jača o zvuka: Maja ocrnila Aneli za sve pare, ne štedi reči, pa progovorila o Vujoviću: Njemu da uključ

Domaći

BIVŠA MU JE I DALJE U GLAVI! Janjuš ovim jasno stavio do znanja šta misli o Aneli i Luki: Opasno ih ponizio (VIDEO)

Domaći

STALNO JE LJUTA, LIČI MI NA TETKU! Karleuša bez dlake na jeziku o članovima žirija: Desingerica je idealan, a Bosanac sa 70 plus...

Farma

KRISTIJANOVA KREATIVNA RADIONICA JE OTVORENA! Golubović nacrtao Aleksandrinog psa i doveo je do SUZA, a onda mu se Barbi obratila sa posebnom MOLBOM (