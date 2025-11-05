SETIO SE POKOJNE PRABABE! Janjuš komentarisao Anitinu liniju, a onda je SVE NASMEJAO DO SUZA! (VIDEO)

Kao i uvek spreman za šalu.

Marko Janjušević Janjuš pohvalio je izgled Anite Stanojlović, a onda se setio svoje pokojne prababe.

- Znači najjača sam. Je l' sam se ugojila? - pitala je Anita.

- Tako ti je taman, i ta haljina ti dobro stoji... Koliko si visoka - rekao je Janjuš.

- Metar 67. Jedino ako sam porasla, ne znam dokle rastu ljudi - istakla je Anita.

- Moja prababa bila dva, šest, Julijana, živeo sam sa njom - konstatovao je Janjuš, a svi učesnici su se nasmejali.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.