Sklopio sve kockice: Janjuš uveren da je Aneli bila sa Karićem, a evo i zašto! Smatra da se jednom rečenicom odala (VIDEO)

Drama!

Tokom emisije "Pitanja gledalaca" voditelj Milan Milošević dao je priliko da komentarišu aferu koja se pokrenila o Aneli Ahmić i Stefanu Kariću.

- Evidentno je šta se dešava, otkako je ušla Anita Aneli ima pad raspoloženja, raskid sa Lukom, izlazak iz kreveta. Danas je Đedović poslao čestitku, pozdravljam i ja njega. Aneli ispada smešna, znamo kakav je Stefan bio ovde i nijedna ga nije interesovala, a kad smo izašli pisao je Sofiji. Samom njenom rečenicom da je Stefan napolju drugačiji sve je rekla. Stefan Karić nije lud da opšti sa njom i da je snima, logično da nema dokaza. Bila je sa Karićem jer otkako je Anita ušla ima nagli pad raspoloženja - govorila je Miljana.

- Ja mislim da njeno raspoloženje nije problem sa Anitom i Stefanom, nego samo jer se pokrenula ta tema. Ako nekog smatraš prijateljem nema "ako on laže", Stefan nijednu devojku nije izdao i ovde nikad nije rekao sa kim je bio. Ako znaš da nešto ne postoji onda ne postoji, a ne "ako on laže" jer on ne bi slagao ni za 500.000 evra da je bio sa tobom. Njena gestikulacija i odgovori ne govore ono što ona hoće da kaže. Luka i dalje nju brani, a sebe kanali, ali on zna da tu nešto ne postoji. Neću da tvrdim, ali po odgovorima njenim ne treba da postoji to ako on laže. Aneli ti si pala u depresiju, a nisi pala ni zbog čoveka koji je o tebi govorio istinu - komentarisao je Janjuš.

- Ako je Stefan bio blizak sa Matorom i bio je spreman da šalje poruke Aniti, zašto to ne bi radio Luki? Ja sam razumela Đedovićevu poruku, pa toliko o izdaji kad je napao mene i Đedovića za izdaju za Sofiju - dodala je Kačavenda.

Autor: A. Nikolić