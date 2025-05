Luka proključao od ljubomore: Saznao kako je Aneli flertovala sa Karićem, Dača razotkro sve detalje iz prve ruke! (VIDEO)

Drama!

Tokom emisije "Pitanja novinara" došlo je do rasprave među takmičarima zbog zadatka Aneli Ahmić i nabacivanja Stefanu Kariću, kao i zbog njenih problema sa Lukom Vujovićem.

- Ona potrebu svima da trči u prodavnicu, on je dobrodušan i to nisam video u životu. Znamo da je odlepio za Aneli, ali ima tu sujetu i kompleks jer ne želi da ispada donji. Sve što radi i preko čega prolazi daje nam za pravo da vidimo da je odlepio za njom. Očigledno vole takav odnos i radi ih - rekao je Karić.

- Ne, mene to ne radi. Kako da me radi kad me nešto slama? - pitala je Aneli.

- Da li su bili u prisnijem odnosu Dača i Aneli ili Aneli i ja? Ja sam rekao Luki da mislim da imaju zadatak njih dvoje da se muvaju - dodao je Karić.

- Pričamo kako treba biti čovek, a ako meni treba sat vremena da ispečem šnicle i Marko me pita koliko mi treba za pljeskavice, ja uzmem i okrenem mu. Da li to razlog za svađu? Da li je poenta da zbog toga nismo zajedno? Njoj je razlog da sam je napao sa šest ljudi. Vodili smo ljubav, prelepo nam je bilo, a ona ima mišljenje da joj se gadim i da igram rijaliti. Kaže da sam je napao, a ja ćutim sve vreme i razmišljam da li da vređam Sofiju i u glavi mi je da mi je zamerila jer se svađam sa ženama - rekao je Luka.

- Istina je, moja si žrtva - poručila je Aneli.

- Ovako markantan čovek sa bradom ne može da bude žrtva - rekao je Vujović.

- Dačo, kaže Stefan zašto niko ne pita za tebe i Aneli, pa nije rekla da će kod tvog tate da dolazi - rekla je Ivana.

- Mislim da je Aneli radila to u inat Luki, jeste se ona nabacivala Kariću, a on je stajao u čudu. Marko Stefanović je rekao da prestanemo i da se vidi da je Kariću neprijatno. Rekla je da ne želi neko da ih posvađa i da želi kod Osmana na bazen. Rekla je da mogu za 10 godina da budem šmeker kao Karić. Neke stvari jeste pričala u inat Luki i možda jeste želela da izađe neki klip, a sa mnom je molila u kameru da taj klip niko ne pusti - pričao je Dačo.

- Ja sam za Enino pivo sam rekao - dodao je Luka.

- Luka je pričao da je zadatak trebao da bude da ga špijuniramo i zapisujemo šta radi tokom večeri. Ja sam Aneli gurao nogom da više ne priča sa Karićem, a ona mi je rekla: "Nemoj da me šutiraš" - rekao je Dačo.

- Ne želim Stefana da petljam i da mu pravim problem, ja stojim pri svom mišljenju. Ja sam bila pripita i otvorila se, emocija imam samo prema Luki, a Karića veličam kao osobu. Nije da bih ja bila sa njim, nego mi se sviđa njegov stav i nikad me ovde nije uvredio, gleda da ne povredi Luku i mene - pričala je Ahmićeva.

- Luka da je video klip sa Karićem bežao bi u ekonomsko - rekao je Dačo.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić