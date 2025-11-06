Ne nervira me, zapravo me radi: Asmin šokirao sve priznanjem, Miljana ga demolirala: Ovde je ćutanje jače od priče! (VIDEO)

Šok!

Milan Milošević, naredno pitanje pročitao je Asminu Durdžiću.

- Šta te toliko nervira kod Maje, pa je zoveš "mala provokatorka" - glasilo je pitanje.

- Ne nervira me ništa kod nje, zapravo me radi to. Možda kada se napijem tako pričam, ne znam - rekao je Asmin.

- Možda misli da provociram pojavom - dobacila je Maja.

- Ne provocira mene, nego žene sa pojavom, sa energijom - rekao je Asmin.

- Zbunio se...Zavisi šta je za koga provokacija, ja se slažem da znam da budem ozbiljan provokator, ali sada nisam ni na dva odsto. Jesam provokator, ali kada hoću, a šta bi bilo da provociram ono moje, kako znam?! On mi je postavio pitanje: "Da li si svesna svoje energije, da jedeš ove devojke za doručak?". Ne mislim da treba da provociraju kada je neko u crvenom, ali šta da radim, energija je čudo - rekla je Maja.

- Tišina je ovde jača od zvuka, ćutanje je jače od priče. Maja jeste energična devojka, ne mislim da je na to mislio, nego da ga provocira kada komentariše Lukicu u pozitivnom smislu, kada igra sa Filipom Đukićem, smatram da se ona Asminu sviđa, da je odlepio za Majom - rekla je Miljana.

- Odnos koji je bio zataškan, ponovo kreće da se odvija. Maja je pričala da je on proganja i da je manijak, sada provode vreme zajedno. Nema ona emocije prema Luki, samo tera cirkus i sveti se Aneli. Izaziva ga na taj neki sek*ualni način, pokazala je da ne poštuje Staniju Dobrojević. Naravno da će taj odnos da se produbi, biće sve veća strast - rekao je Uroš.

- Nikakav vid flertovanja i emocija ne posedujem. Emocije ne posedujem ni prema kome, ja kada osetim, ja ustanem i kažem. Ja sam rekla za Daču i celu tu priču, ja se ni sa kim ne družim 24 sata i ne pada mi na pamet da bežim od ljudi po kući. Ne dajem bilo kakav povod što se emocija tiče i to je to, naravno, vreme je najbolji pokazatelj svega - rekla je Maja.

- Sa Lukom flertuješ i govoriš mu da je Lukica da bi se osvetila Aneli - rekao je Stanić.

- Ovo je ker, on kao ker komentariše! Ja Filipa jako gotivim - rekla je Maja.

Autor: Nikola Žugić