AKTUELNO

Zadruga

Tenzija raste! Dudić se uneo Urošu u facu, pljušte prozivke na sve strane (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Uroš Stanić stajao je ispod trema, te je tom prilikom došao Miki Dudić koji mu se uneo u facu kako bi ga upozorio na rečnik i na način izražavanja.

- Uroše, mogu da te zamolim nešto - rekao je Miki.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aj pali, boli me ku*ac, pali - rekao je Stanić.

- Za to Dudlić, nemoj da mi skrnaviš prezime, tužiću te - rekao je Miki.

- Tuži sebe budaletino, jer si blam - ponavljao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ti govorim da ja imam svoje prezime, nemoj da mi skrnaviš prezime, lepo ti kažem - rekao je Dudić.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

TENZIJA RASTE! Milica i Anita ušle u ŽESTOK okršaj, pljušte uvrede na sve strane! (VIDEO)

Domaći

Tenzija dostigla vrhunac: Uroš urniše Maju i Alibabu, sevaju brutalne prozivke na sve strane! (VIDEO)

Domaći

Bukti rat Kačavende i Gastoza: Tenzija dostigla vrhunac, pljušte nikad teže prozivke na sve strane! (VIDEO)

Zadruga

Haos na sve strane: Anđelo i Miki Dudić žestoko zaratili zbog Zorice, pljušte prozivke! (VIDEO)

Zadruga

SADA IM JE ON META! Đedović i Kačavenda žestoko opleli po Urošu Staniću, pljušte prozivke na sve strane! (VIDEO)

Zadruga

TENZIJA NE PRESTAJE: Rat Ene i Ivana poptuno ESKALIRAO! Lete prozivke na sve strane! (VIDEO)