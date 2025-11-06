Tenzija raste! Dudić se uneo Urošu u facu, pljušte prozivke na sve strane (VIDEO)

Haos!

Uroš Stanić stajao je ispod trema, te je tom prilikom došao Miki Dudić koji mu se uneo u facu kako bi ga upozorio na rečnik i na način izražavanja.

- Uroše, mogu da te zamolim nešto - rekao je Miki.

- Aj pali, boli me ku*ac, pali - rekao je Stanić.

- Za to Dudlić, nemoj da mi skrnaviš prezime, tužiću te - rekao je Miki.

- Tuži sebe budaletino, jer si blam - ponavljao je Uroš.

- Ja ti govorim da ja imam svoje prezime, nemoj da mi skrnaviš prezime, lepo ti kažem - rekao je Dudić.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić