Tenzija raste! Dudić se uneo Urošu u facu, pljušte prozivke na sve strane (VIDEO)

Haos!
Uroš Stanić stajao je ispod trema, te je tom prilikom došao Miki Dudić koji mu se uneo u facu kako bi ga upozorio na rečnik i na način izražavanja.
- Uroše, mogu da te zamolim nešto - rekao je Miki.
- Aj pali, boli me ku*ac, pali - rekao je Stanić.
- Za to Dudlić, nemoj da mi skrnaviš prezime, tužiću te - rekao je Miki.
- Tuži sebe budaletino, jer si blam - ponavljao je Uroš.
- Ja ti govorim da ja imam svoje prezime, nemoj da mi skrnaviš prezime, lepo ti kažem - rekao je Dudić.
Autor: Nikola Žugić