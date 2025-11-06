AKTUELNO

Zadruga

On ima najviše teča u istoriji: Janjuš priznao koliko mu je drag Nerio, Aneli ne skida osmeh s lica! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Hit!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Neria Ružanjija.

- Koliko ti je drago kad te Janjuš nazove "tečino zlato"? - glasilo je pitanje.

pročitajte još

AFERA 'LA VIDA LOCA' TRESE SVE! Luka priznao da je grešio prema Aneli, Dača ga raskrinkao: Ušao je u vece, Maji su bila gola leđa... (VIDEO)

- Meni je to presmešno, i dalje mi je to najdraži teča. Ne mogu da tvrdim da je najveća ljubav bila, ali je bila velika ljubav. Između Aneli i Luke vidim samo svađe i loš odnos - rekao je on.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bilo je i sa Janjušem - rekla je Aneli.

pročitajte još

Izgoreo od besa: Luki prekipeo zbog afere sa udatom ženom, obelodanio sve detalje njihovog odnosa! (VIDEO)

- Na početku nije bilo. Prva tri meseca si bila nasmejana, iako si bila ostavljena. Ja ga zovem tako jer mi je mali presimatičan. Meni je Nerio simpatišan, ja sam njegov bivši teča. On ima najviše teča u istoriji - govorio je Janjuš.

- Ima tri teča samo u kući - dodao je Milan Milošević.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Palo obećanje: Janjuš dao reč Luki da više neće provocirati Aneli, ona ne skida osmeh s lica! (VIDEO)

Zadruga

Terza ne skida osmeh sa lica dok priča o Sofiji: Otkrio da li su se njihove emocije ugasile, pa priznao šta Milicu najviše povređuje! (VIDEO)

Zadruga

Palo pomirenje! Terza prišao Mini i poljubio je, ona ne skida osmeh s lica (VIDEO)

Domaći

Novo poniženje za Luku Vujovića: Aneli ne skida osmeh s lica dok Janjuša ubeđuje da voli svog verenika! (VIDEO)

Zadruga

NE SKIDA OSMEH S LICA: Toša doneo Radi buket cveća, ona saznala da je od Dače, pa mu potrčala u zagrljaj! (VIDEO)

Zadruga

Voleo bih da mi Desingerica peva: Nerio već smišlja planove za svabu sa Hanom i ne skida osmeh s lica dok Situ naziva bivšom majkom! (VIDEO)