On ima najviše teča u istoriji: Janjuš priznao koliko mu je drag Nerio, Aneli ne skida osmeh s lica! (VIDEO)

Hit!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Neria Ružanjija.

- Koliko ti je drago kad te Janjuš nazove "tečino zlato"? - glasilo je pitanje.

- Meni je to presmešno, i dalje mi je to najdraži teča. Ne mogu da tvrdim da je najveća ljubav bila, ali je bila velika ljubav. Između Aneli i Luke vidim samo svađe i loš odnos - rekao je on.

- Bilo je i sa Janjušem - rekla je Aneli.

- Na početku nije bilo. Prva tri meseca si bila nasmejana, iako si bila ostavljena. Ja ga zovem tako jer mi je mali presimatičan. Meni je Nerio simpatišan, ja sam njegov bivši teča. On ima najviše teča u istoriji - govorio je Janjuš.

- Ima tri teča samo u kući - dodao je Milan Milošević.

Autor: A. Nikolić