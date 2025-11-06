Haos se nastavlja: Ni Anita, ni Maja, Filip priznao sa kojom devojkom želi da bude u vezi! (VIDEO)

Iskren do koske!
U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Filipa Đukića.
- Ko te više pali Maja ili Anita? - glasilo je pitanje.
- Sa Majom nemam ništa, to je drugarski odnos. Ako sam rekao za Teodoru, što ne bih rekao za Maju? Sa Anitom sam imao to, sa Majom nikad ništa nisam imao - rekao je Filip.
- Sad da stigne pitanje da je Teodora slobodna, da li bi pre bio sa njom nego sa bilo kojom drugom devojkom? - upitao je Janjuš.
- Ja sam to rekao da je tako - potvrdio je Filip.
- Sinoć mi je Filip sam prišao i rekao da sam bezobrazan i da u radiju nikad neću da koimentartišem drugu stranu. Rekao mi je da mu se jedino sviđa Teodora, a da ga Anita ne zanima - govorio je Dača.
- To je bilo za vezu - rekao je Filip.
Autor: A. Nikolić