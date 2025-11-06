AKTUELNO

Zadruga

Haos se nastavlja: Ni Anita, ni Maja, Filip priznao sa kojom devojkom želi da bude u vezi! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Iskren do koske!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Filipa Đukića.

- Ko te više pali Maja ili Anita? - glasilo je pitanje.

pročitajte još

Osman Karić sedi na dve stolice?! Aneli otkrila kako je stekla poverenje u njega i ostavila mu telefon, Asmin skočio: On mi i dan-danas veruje (VIDEO)

- Sa Majom nemam ništa, to je drugarski odnos. Ako sam rekao za Teodoru, što ne bih rekao za Maju? Sa Anitom sam imao to, sa Majom nikad ništa nisam imao - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sad da stigne pitanje da je Teodora slobodna, da li bi pre bio sa njom nego sa bilo kojom drugom devojkom? - upitao je Janjuš.

- Ja sam to rekao da je tako - potvrdio je Filip.

pročitajte još

TRESE SE BELA KUĆA! Maja priznala šta oseća prema Filipu, Anita potonula kao Titanik: Ja mogu pogledom, a one ne mogu gole (VIDEO)

- Sinoć mi je Filip sam prišao i rekao da sam bezobrazan i da u radiju nikad neću da koimentartišem drugu stranu. Rekao mi je da mu se jedino sviđa Teodora, a da ga Anita ne zanima - govorio je Dača.

- To je bilo za vezu - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Iskuliraj, vidim da ti je žao: Maja posavetovala Asmina da ne reaguje na Uroševe provokacije, on priznao da mu bude krivo (VIDEO)

Zadruga

Ne izaziva u meni bes, neću da se njena mama stresira: Terza se ogolio do koske, progovorio o vezi s Minom, pa joj zamerio provođenje vremena sa Asmin

Zadruga

Više nikog ne štedi: Filip Đukić razvezao jezik i Zorici sasuo sve u lice, odlučio da je otpiše za sva vremena! (VIDEO)

Zadruga

Konačno priznao! Đukić otkrio Aneli da mu se sviđa Teodora Delić: Nikada ne bih razdvojio neki par u kući, ali... (VIDEO)

Zadruga

Procenio sve kako treba! Viktor otkrio Dušici da je svestan da će ga Miladin PRVI PRODATI kad bude imao priliku za to (VIDEO)

Zadruga

OPŠTI HAOS! Kačavenda zaurlala na Dušicu zbog ZAVLAČENJA Viktora, on izneo svoj stav: Da, mislim... (VIDEO)