Puče prijateljstvo Mikija i Zorica: Zbog njegovog pomirenja sa Kačavendom pevačica odsvirala kraj! (VIDEO)

Drama!

U Beloj kući nastao je haos zbog pomirenja Mikija Dudića i Milene Kačavende, a Zorica Marković mu je to žestoko zamerila.

- Kakva je to prijateljica da kaže da mi možemo da se j*bemo? Imao decu, godine - rekla je Milena.

- Neću ovo da produbljujem - rekao je Miki.

- Zorica njemu nikad neće zameriti druženje sa Milenom, nikad neće reći da ne sme da se druži, ali je jasno da ona to nije očekivala od tebe - rekao je Anđelo.

- Ja ne vidim da sam pogrešio - dodao je Miki.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić