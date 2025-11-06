Puče prijateljstvo Mikija i Zorica: Zbog njegovog pomirenja sa Kačavendom pevačica odsvirala kraj! (VIDEO)

AKTUELNO

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U Beloj kući nastao je haos zbog pomirenja Mikija Dudića i Milene Kačavende, a Zorica Marković mu je to žestoko zamerila.

- Kakva je to prijateljica da kaže da mi možemo da se j*bemo? Imao decu, godine - rekla je Milena.

- Neću ovo da produbljujem - rekao je Miki.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zorica njemu nikad neće zameriti druženje sa Milenom, nikad neće reći da ne sme da se druži, ali je jasno da ona to nije očekivala od tebe - rekao je Anđelo.

- Ja ne vidim da sam pogrešio - dodao je Miki.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

