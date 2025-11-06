PUČE TIKVA! Bebica izvređao Teodori mamu i tatu, ona mu besno vratila verenički prsten (VIDEO)

Haos za stolom!

Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica sedeli su za stolom, te su tako ušli u sukob, nakon kog mu je Teodora vratila verenički prsten.

- Boli me ku*ac, nemoj da mi pretiš, je l' si završio sa mnom - pitala je Teodora.

- Da - rekao je Bebica.

- Ne znam šta treba da radim. Ja kada budem videla neki dokaz, eto - rekla je Teodora.

- Što nisi demantovala?! Ma je*em ti i mamu i tatu, hajde sada m*š u pi*ku materinu - rekao je Bebica.

- I mamu i tatu?! E sad si završio, izvoli - rekla je Teodora i vratila je Bebici verenički prsten.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić