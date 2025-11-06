Aneli se smorila otkako je saznala za muvanje Karića i Anite?! Luka progovorio o njenoj promeni ponašanja, pa je potkačio: Vidiš, plitki mozgovi... (VIDEO)

Haos za stolom!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Aneli Ahmić.

- Aneli, što si se smorila od kada si saznala da se Karić nabacivao i da je odlepio za Anitom - glasilo je pitanje.

- Što bih se smorila?! Ja prema Kariću ne osećam ništa emotivno, flertuje sa 101 ženom u isto vreme, znamo da je ženskaroš. Raskinuo je vezu sa Andreom zbog dopisivanja sa Sofijom...Ne omalovažavam, nego poznajem Stefana. Anita je ste lepa, Anita je prelepa, kome se ne bi svidela?! Šta je tu čudno?! Nisam se uopšte smorila - rekla je Aneli.

- Da li se Aneli smorila, Anita - pitao je Milan.

- Smatram da jeste, pratila sam i osmicu, nisam stalno, ali jesam. Stefan joj se sviđao prošle sezone, mislim da se ona uplašila od onoga što mogu sledeće da kažem, ništa ne pričam bez razloga, ima osoba pored mene. Nije se uplašila što se tiče Stefana samo, nego i zbog Anđela, očigledno je da joj se sviđa Anđelo. Ja sam nju poremetila što se tiče više stvari - rekla je Anita.

- Ti si utorak devojka, ne možeš da me poremetiš - rekla je Aneli.

- Nisam ja kriva što se u mene zaljubljuju, lepo si rekla da ne znaš kome se ne bih svidela. Niti sam prenosila kofere - rekla je Anita.

- Nemaš harizmu niti išta drugo. Ti si sa drugog mesta pala na peto - rekla je Aneli.

- Ja bar nisam poznata po koferima i po raznim ilegalnim stvarima - rekla je Anita.

- Ti si poznata po toaletima i po tome da si pu*ila ku*ac Zoli - rekla je Aneli.

- Primetio sam promenu raspoloženja kod Aneli, konkretno, baš posle svega toga što je Anita rekla i bilo je dosta nelogičnosti u svemu tome, pa i u tome kako je odrađen taj šlep. Mislim da se pogubila, šta bi trebalo, a šta ne da kaže - rekao je Anđelo.

- Ako je Stefan nešto izjavio i laže, to je njemu na čast - rekla je Aneli.

- Bogami, ti si mene malo pre uplela! Aneli smatra nešto za moju vezu iz sedmice, ja imam pravo da smatram za ovo. U razmišljanju šta napolju priča on, a šta treba ti da kažeš, to je to - rekao je Ranković.

- Ne mislim da je razlog to, ali jeste, promenila je raspoloženje. Plakala je na dan Terzinog rođendana, nisam znao razlog, pa je rekla da je razlog Dača koji je vređa. Izašla je iz kreveta zbog toga jer joj je teško da bude pored mene. Po njenom ponašanju, rekao sam, mogu da mislim da si bila neverna, nema veze s Karićem - rekao je Luka.

- Nego sa drugim - dobacila je Aneli.

- Ne sa drugim, vidiš, plitki mozgovi razmišljaju onako kako im odgovara, a ne kako neko drugi kaže - rekao je Vujović.

- Ona samo može da krešti i da nap*šava. Što bi rekla Nataša Bekvalac: "Zakuni se u svoje drugove", oni nikakvi prijatelji nisu, saznali smo i da je njen telefon kod Osmana Karića. Danas je Đedovićeva čestitka objasnila da sve izlazi napolju. Setimo se kada sam dobila prvi put pitanje, kada me je gurkala i govorila da lažem, pa je otišla kod Darka na intervju i rekla da je Stefan Karić gleda drugim očima - rekla je Kačavenda.

Autor: Nikola Žugić