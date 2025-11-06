AKTUELNO

Zadruga

SVESTAN SAM DA SAM TE POVREDIO! Luka priznao svoju grešku, pa otkrio da bi OBRISAO EPIZODU sa Majom! (VIDEO)

Nikako da dođu do rešenja.

Aneli Ahmić i Luka Vujović pokušali su da reše probleme u radiju.

- Izvini, svestan sam da sam te povredio, da vratim vreme ne bih joj dao paštetu i to je to - rekao je Luka.

- Kako znaš da ne bi - pitala je ona.

- Ne bi to napravio, ne bi te povredio, koja napolju osoba meni da traži paštetu. Je l' si ti srećna što sam te zagrlio ili si tužnija - pitao je Vujović.

- Srećnija sam, ali htela sam pričati, neću kao mi se pomirili a ništa nismo pričali. Ti si mene okrivio kako ti se nisam poverila što sam plakala, ali rekla sam ti da mi je teško - rekla je Aneli.

- Rekli su mi ljudi da te ostavim na miru par dana, i to je okej - naveo je Luka.

- Spavaćemo odvojeno, možda ćemo se bolje slagati - rekla je ona.

