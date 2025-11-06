NIKAKO DA KAŽE KONKRETNO! Teodora sedi na dve stolice, niti pušta Bebicu, niti odbacuje Filipa! (VIDEO)

Svima je jasno da se zbunila i pobrkala lončiće.

Bora Santana i Filip Đukić ugostili su danas Teodoru Delić u radiju Amnezija. Oni su je prvo upitali kako se oseća.

- Ja sam dobro, kao što ste videli i čuli, Nenad je raskinuo sa mnom sinoć, šta da kažem još, više su pitanja za njega - rekla je Teodora.

Zatim je krenula da rasčivija odnos sa Đukićem i Bebicom.

- Ono što je istina jeste da meni Nenad ne veruje ništa, meni je žao, nisam htela da se ovako odvije situacija. Istina je mnogo gora, šalim se. Nije istina baš sve. Dosta je tu priče začinjeno, nadodano - navela je ona.

- Ja znam koliko i ti, od tebe do mene - rekao je Filip.

- Dodao je da sam ja tražila gde je, šta je, Terza je rekao da Filipa zanimam samo ja za vezu, ja mu nisam ništa konkretno rekla, ali da sam mu dala povoda da on pomisli da to meni imponuje - rekla je Teodora.

- Je l' si pitala Terzu da li između Filipa i Anite ima nešto - upitao je Dača.

- Nisam ga tako pitala. Nama treba vremena da razmislimo, krivo mi je što se tri dana nakon veridbe ovo dešava - navela je ona.

- Da li ti se sviđa Filip - ponovo su je upitali.

- Kako da kažem da mi se sviđa neko ako sam verena pre tri dana - rekla je Teodora.

- Rekla si da nisi verena rekla bi da ti se sviđa - konstatovao je Dača.

- Ja mogu da se zakunem u najmilije šta je ona meni pričala, ajde sad zakuni se da ja lažem - rekao je Terza.

- Da li te zanima što Filip kaže da si ti jedina devojka koju želi za vezu - pitali su je.

- Trebalo bi da me ne zanima - rekla je Teodora.

Autor: R.L.