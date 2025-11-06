AKTUELNO

Zadruga

BEBICA KIPTI OD BESA! Nakon Teodorinih konfuznih odgovora, Macanović ne može da se smiri! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sve mu je jasno.

Nakon što su oboje završili gostovanje u radiju Amneziji, Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica su nastavili da se svađaju.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sprdaš se sa mnom, šta treba da razmišliš za sedam dana, meni ovo ne treba, šta treba da razmisliš - pitao je Bebica

- Ne pravim sprdnju, ja tebe volim - ispričala je Teodora.

- Rekla si malopre: Kako da kažem da mi se neko sviđa kad je čovek tu. To se kaže: Boli me k*rac ja Nenada volim. Ti se smeješ, oni se sprdaju s nama ti se smeješ. Rekla si da si bila srećna taj dan kad si se verila i sutradan. Poslušaj ovaj tvoj radio kad dođeš kući. Ja ne mogu da verujem šta ti radiš - rekao je Nenad.

Detaljnije pogledajte OVDE.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

