BEBICA KIPTI OD BESA! Nakon Teodorinih konfuznih odgovora, Macanović ne može da se smiri! (VIDEO)

Sve mu je jasno.

Nakon što su oboje završili gostovanje u radiju Amneziji, Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica su nastavili da se svađaju.

- Sprdaš se sa mnom, šta treba da razmišliš za sedam dana, meni ovo ne treba, šta treba da razmisliš - pitao je Bebica

- Ne pravim sprdnju, ja tebe volim - ispričala je Teodora.

- Rekla si malopre: Kako da kažem da mi se neko sviđa kad je čovek tu. To se kaže: Boli me k*rac ja Nenada volim. Ti se smeješ, oni se sprdaju s nama ti se smeješ. Rekla si da si bila srećna taj dan kad si se verila i sutradan. Poslušaj ovaj tvoj radio kad dođeš kući. Ja ne mogu da verujem šta ti radiš - rekao je Nenad.

Autor: R.L.