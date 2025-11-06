SPUSTILA LOPTU: Anita sklopila primirje sa Filipovim bivšim devojkama! Anđelo se obračunao sa Sunčicom zbog uništavanja njegovih stvari (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović postavila je pitanje za Anitu Stanojlović.

Da li svesno preskočiš da kažeš koliko je Vanja dobra riba, a nijedna joj nije blizu i to zna i Filip?

- Svaka devojka je lepa na svoj način. Filipu se očigledno svidela jer je bio sa njom. Ja sam sa Boginjom super, nema veze Filip sa tim. Vanja je lepa, ali mi ne ide sa Filipom. Boginja i Filip da, ali Vanja i Filip ne - rekla je Anita.

- Svako ima pravo na sboje mišlejnje - rekla je Vanja

Anđelo, da li smatraš da je tebi sunčica pobacala stavri jer je podignuta za izbacivanje ili je nagovorena?

- Možda je bila nagovarana od strane drugih osoba. Ja mislim da ona dve ličnosti u sebi. Jedna ličnost je mirna, fina i povučena, a druga gde je jako bezobrazna i kavrna. Ako je neko nagovarao na to, njima na čast. Ne bih da optužujem nekoga a da nisam siguran u to, jer bih onda i ja ispao smešan. Postoje osobe koje mene ne vole, ali ne vidim da se ona sa nekim nešto specijalno druži - rekao je Anđelo.

- Skupilo mi se sve u tom periodu i njegove reči. Bila sam iskrena i reagujem u momentu. Pokajala sam se, nije lepo od mene. Bila sam sama i skupilo mi se sve - rekla je Sunčica.

Autor: A.Anđić