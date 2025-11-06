AKTUELNO

Zadruga

SPUSTILA LOPTU: Anita sklopila primirje sa Filipovim bivšim devojkama! Anđelo se obračunao sa Sunčicom zbog uništavanja njegovih stvari (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović postavila je pitanje za Anitu Stanojlović.

Da li svesno preskočiš da kažeš koliko je Vanja dobra riba, a nijedna joj nije blizu i to zna i Filip?

Foto: TV Pink Printscreen

- Svaka devojka je lepa na svoj način. Filipu se očigledno svidela jer je bio sa njom. Ja sam sa Boginjom super, nema veze Filip sa tim. Vanja je lepa, ali mi ne ide sa Filipom. Boginja i Filip da, ali Vanja i Filip ne - rekla je Anita.

- Svako ima pravo na sboje mišlejnje - rekla je Vanja

Anđelo, da li smatraš da je tebi sunčica pobacala stavri jer je podignuta za izbacivanje ili je nagovorena?

Foto: TV Pink Printscreen

- Možda je bila nagovarana od strane drugih osoba. Ja mislim da ona dve ličnosti u sebi. Jedna ličnost je mirna, fina i povučena, a druga gde je jako bezobrazna i kavrna. Ako je neko nagovarao na to, njima na čast. Ne bih da optužujem nekoga a da nisam siguran u to, jer bih onda i ja ispao smešan. Postoje osobe koje mene ne vole, ali ne vidim da se ona sa nekim nešto specijalno druži - rekao je Anđelo.

- Skupilo mi se sve u tom periodu i njegove reči. Bila sam iskrena i reagujem u momentu. Pokajala sam se, nije lepo od mene. Bila sam sama i skupilo mi se sve - rekla je Sunčica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ena Čolić zakucala za sam kraj: Sa Terzom sklopila primirje zbog Peje, a evo šta je rekla Dragani! (VIDEO)

Zadruga

PREOKRET: Asmin pokušava da spusti loptu sa Majom, svu krivicu preuzeo na sebe (VIDEO)

Domaći

NEKA JE BILA OTVORENIJA, NEKA NIJE: Otac Filipa Đukića progovorio o bivšim devojkama svog sina (VIDEO)

Zadruga

Pokušava da sklopi primirje: Aneli nakon ustajanja dotrčala kod Neria, pa u Pabu isprozivala Luku (VIDEO)

Zadruga

ŠOKIRANI! Anđelo i Anita ne mogu da dođu sebi zbog osuda cimera da se FOLIRAJU! Stanojlovićeva UDARILA na Kačavendu: MAFIJA MI OVDE! (VIDEO)

Zadruga

PROPAO MU PLAN: Anđelo pokušao da navuče Zoricu da mu se izvini kako bi je ponizio, ona najavila nastavak rata (VIDEO)