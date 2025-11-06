TRIO FANTASTIKO: Teodora, Mina i Maja udruženim snagama pokušale da srozaju Anitu, pa negirale da su pokazala ljubomoru prema njoj! (VIDEO)

Da li su iskrene?!
Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović postavila je Aniti Stanojlović i Anđelu Rankoviću.
- Šta mislite, ko bi se najviše sladio da pljujete jedan po drugom? - glasilo je pitanje.
- Iman i Matora - rekla je Anita.
- Tako je. Ivan moguće najviše. On nije naučio da kada se sladiš tuđoj nesreći, Bog sve vrati. Matora takođe voli da likuje kad je drugom loše. Ima i drugih, ali oni su prvi - kazao je Anđelo.
- Pitanje za Teodoru, Maju i Maju: Da li je moguće da ste toliko ljubomorne na Anitu? - gčasilo je pitanje.
- Nisam ja ljubomorna, ja sam rekla da je ona po mom mišljenju dobra riba. Moguće da se misli zbog situacije sa Filipom - rekla je Teodora.
- Ona jeste lepa, ali je po mom mišljenju folirant. Ja sam samo zamerila Terzi jer sam rekla da ne želim da od nje uzimam piće - kazala je Mina.
- Ja ne mogu da budem ljubomorna, jer sam tri koraka ispred nje. Lepa jeste, ali mozak nema - rekla je Maja.
- Kako gledaš na to što je Aneli plakala uz vašu pesmu ''Hotel tuge''? - glasila je pesma.
- Nisam to video - kazao je Janjuš.
- Nisam zbog njega plakala - kazala je Aneli.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: S.Z.