TRIO FANTASTIKO: Teodora, Mina i Maja udruženim snagama pokušale da srozaju Anitu, pa negirale da su pokazala ljubomoru prema njoj! (VIDEO)

Da li su iskrene?!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović postavila je Aniti Stanojlović i Anđelu Rankoviću.

- Šta mislite, ko bi se najviše sladio da pljujete jedan po drugom? - glasilo je pitanje.

- Iman i Matora - rekla je Anita.

- Tako je. Ivan moguće najviše. On nije naučio da kada se sladiš tuđoj nesreći, Bog sve vrati. Matora takođe voli da likuje kad je drugom loše. Ima i drugih, ali oni su prvi - kazao je Anđelo.

- Pitanje za Teodoru, Maju i Maju: Da li je moguće da ste toliko ljubomorne na Anitu? - gčasilo je pitanje.

- Nisam ja ljubomorna, ja sam rekla da je ona po mom mišljenju dobra riba. Moguće da se misli zbog situacije sa Filipom - rekla je Teodora.

- Ona jeste lepa, ali je po mom mišljenju folirant. Ja sam samo zamerila Terzi jer sam rekla da ne želim da od nje uzimam piće - kazala je Mina.

- Ja ne mogu da budem ljubomorna, jer sam tri koraka ispred nje. Lepa jeste, ali mozak nema - rekla je Maja.

- Kako gledaš na to što je Aneli plakala uz vašu pesmu ''Hotel tuge''? - glasila je pesma.

- Nisam to video - kazao je Janjuš.

- Nisam zbog njega plakala - kazala je Aneli.

Autor: S.Z.