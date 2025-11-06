ŠOK: Teodora umesto branjenja svoje veze, rešila da opravda druženje sa Terzom! (VIDEO)

Šok!
Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović postavila je Mini Vrbaški.
- Kako ti ne smeta druženje Teodore i Teze, kad su se muvali tokom proteklih sezona? - glasilo je pitaje.
- Šta je bilo tokom proteklih sezona, to se mene ne tiče - kazala je Mina.
- Ne daj Bože da se meni neko meša u ondnos. Teodora i ja popijemo kafu, ne grlimo se i nemam ništa sa njom. Ništa se ne dešava - rekao je Terza.
- Teodora, da li misliš da treba nešto da kažeš kada kaže Terza nešto izgovori za vaš odnos? - upitala je voditeljka.
- Ja sam odnos krenula da gradim odnos sa ljudima na osnovu odosa koji ima moj dečko, već sad bivši ima sa njima - rekla je Teodora.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: S.Z.