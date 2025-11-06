AKTUELNO

Zadruga

ŠOK: Teodora umesto branjenja svoje veze, rešila da opravda druženje sa Terzom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović postavila je Mini Vrbaški.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako ti ne smeta druženje Teodore i Teze, kad su se muvali tokom proteklih sezona? - glasilo je pitaje.

- Šta je bilo tokom proteklih sezona, to se mene ne tiče - kazala je Mina.

- Ne daj Bože da se meni neko meša u ondnos. Teodora i ja popijemo kafu, ne grlimo se i nemam ništa sa njom. Ništa se ne dešava - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Teodora, da li misliš da treba nešto da kažeš kada kaže Terza nešto izgovori za vaš odnos? - upitala je voditeljka.

- Ja sam odnos krenula da gradim odnos sa ljudima na osnovu odosa koji ima moj dečko, već sad bivši ima sa njima - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

SATERANA U ĆOŠAK: Teodora pokušala na sve načine da opravda druženje sa Terzom, Bebica prebledeo od muke zbog nje! (VIDEO)

Zadruga

NIŠTA OD POMIRENJA: Mina rešila da spusti loptu sa Terzom, pa popucala po šavovima nakon što je dobila HLADAN TUŠ! (VIDEO)

Zadruga

Spremna da napravi haos: Anđela rešila da se obračuna sa Terzom, Mateja je sprečio u zadnjem trenutku (VIDEO)

Zadruga

PUKLA TIKVA! Mina otkrila da je raskinula s Terzom, ovo su svi detalji (VIDEO)

Domaći

IGRA SE SA VATROM! Teodora zapretila Bebici u čijem društvu NE ŽELI DA GA VIDI! On odmah pokušao da se opravda! (VIDEO)

Zadruga

Krila sam ga jer je druge nacionalnosti: Sofija pokušala da opravda skrivanje Medinog identiteta, pa priznala da joj je teško zbog raskola sa Terzom!