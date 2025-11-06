Istina izlazi na videlo: Asmin shvatio da mu je Aneli montirala poruke kako bi od sebe napravila PREVARENU ženu, ona pokušala da se izvuče (VIDEO)

Preokret!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je klip gde Asmin Durdžić i Aneli Ahmić pokušavaju da sklope primirje zbog Nore.

- Ona bi za mene uvek bila najvrednija da nije radila to što je radila. Spustili smo loptu i opet me napada. Vređala me, kao da želi da je gazim - rekao je Asmin.

- Neću ja tebi da ćutim. Ti ne znaš ni da pričaš - rekla je Aneli.

- Meni je dosadilo da galamim na nju. Ona u meni izaziva da galamim i da se derem i da joj psujem majku. Želim da sa njom normalno funkcionišem. Meni je bilo žao kad je tražila od Terze da jede. Meni je normalno da i ona meni da. Dao bih joj kao prijatelj stvarno. Ja da sam pao psihički ona bi mene još jače gazila. Ja nju ne želim da gledam u tom izdanju da plače. Gledala je u mene i Janjuša kad je plakala. Ne želim da joj prilazim kad su oni u svađi, nije ni to korektno. Želim da pričam o Nori, a ona priča o svadbi koju smo otkazali jer je imala žutu kosu - rekao je Asmin.

- Ma laže, uvek sam sa njim pričala normalno. Nisam mu reč rekla za sve što mi je napravio. Kao prevarena žena imala sam pravo da kažem sve što sam rekla. Ušla sam kao ostavljena i povređena. On je pričao Staniji da godinu dana sa mnom nije. Mene si ostavio i otišao kod nje - rekla je Aneli.

- Ja sam tebe ostavio par meseci pre i otišao kod druge, treće i četvrte i na kraju kod Stanije - rekao je Asmin.

- Imaju dokazi da kad se vraćao iz Majamija da će sleteti u Dubrovnik. Imaju dokazi gde me pita da li bih mu sve oprostila - rekla je Aneli.

- Od 23.07. ne postoji nijedna poruka. Da je sve to izašlo mene bi Stanija ostavila. One prave poruke da sam je sve to bilo u maju, a ja Staniju upoznao u julu. Ja sam tebe ostavio i otišao kod Stanije - rekao je Asmin.

- Ostavio si me! Ti si kod Stanije bio i pisao sa mnom mesec dana - rekla je Aneli.

- One su stavljale poruke i 2022. godine i pakovale kako je to tad bilo. Nisam ja bio sa Stanijom kad je Nora imala tri meseca - rekao je Asmin.

- Ja sam sumnjala da se on dopisuje sa nekim i onda je često kačio moje slike da dokaže ljubav. Ja sam sumnjala u njega. Živeo je u senci Nikole i Magdalene, želeo si da živiš kao oni. Iznajmljivao je aute - rekla je Aneli.

Autor: A.Anđić