Od kada je Aneli ušla... Janjuš uveren da je Maja OPČINJENA Lukom, Marinkovićeva skočila da se odbrani: Kad je u pravu, ja ću da kažem da je u pravu (VIDEO)

Šok!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je novi video snimak na kom je učesnicima prikazano kako Maja Marinković priznaje da joj je Luka Vujović top i kako ga hvali na sva usta.

- Dali su oni jedno drugom priliku, tako da, šta god da izađe, ništa mi nije čudno. Sve je na tome kako će se na dalje situacija odvijati. Ona ima pravo da radi šta hoće i da priča za Luku šta hoće, na njemu je da li će dati pristupa. Ja sam to radila kada je bilo sa Janjušem, tada sam ljubomorisala, ko hoće i ko ima nameru, on će je i izvršiti, meni je bitno kako će se on postaviti - rekla je Aneli.

- Kako ti je delovalo kada je tražio zadatak da bi ostali u Odabranima - pitala je Ivana.

- Ma užas, užas! Zamisli ti on, na kauču ona, oni jedno pored drugoga kao slušaju radio - rekla je Aneli.

- Svako ima pravo da komentariše kako hoće, isto i da je obrnuto, kada bi neki muškarac rekao da nema harizmu i da je vatrena, onda bi lagao. Nebitno koga pitali, svako ima pravo na svoje mišljenje - rekao je Luka.

- Maja je opčinjena s Lukicom, nije se zaljubila, to je neka njena energija i njen ego i to kada se sastavi, to je ludilo! Sada je nešto prestala poslednjih dana, odjednom je Vujović, ali uskoro će biti Lukica, Lukenzi - rekao je Janjuš.

- Što se Luke tiče, to jeste moj stav o njemu, on je meni kao rijaliti učesnik super momak, mislim da ima dobru dušu i da nije kvaran. Ja nisam nametljiva, ja ono što kažem van crnog stola, kažem i za crnim stolom. To što je Aneli gledala, to je istina, ne možemo to da osporimo. Ja nikada to nisam potegla, nisam drukara, on je ustao i rekao kada je stiglo pitanje. Rekao on, rekla ja, kraj priče! Od kada je Aneli ušla, nemamo tu neku relaciju, niti ja planiram da guram nos tu, ne zanima me stvarno - rekla je Maja.

- Ima pravo da radi, ali ona ustane i ništa ne kaže - rekao je Janjuš.

- Ja u Odabranima razmišljam, mene kada komentarišem ove ljude ne vodi me zloba, kada je ona u pravu, ja ću uvek da ustanem i da kažem da je u pravu, isto tako i za njega. E, to je problem ovih ljudi, njih vodi zloba, sujeta i kompleks. Da njih dvojica ne mogu jednu vrlinu da navedu o ženi, pa to je strašno - rekla je Maja.

- Smatram da jeste Maji gotivan Luka i da je simpatičan, ali nema pretenzije prema njemu. Tera inat zbog Filipa Cara, sama je rekla da voli da se sveti. Maja se indirektno meša u njihovu vezu, provocira, smeje se, gleda da bi Aneli bila iznervirana. Možda je ona skontala da Aneli boli uvo za Luku. Aneli je ovde pravila haos kada Maja prođe pored Janjuša, to je bilo vređanje i brutalna svađa, sada vidimo da Aneli nema nikakvu reakciju - rekao je Uroš.

- Maja prolazi, a on drži naočare, a ja mu pratim pogled, on sve gleda dok Maja hoda - rekla je Aneli.

- Svaki dan me pita da li gledam u Maju, gde gledam, da li mi se sviđa Maja - rekao je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić