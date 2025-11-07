AKTUELNO

Zadruga

Od kada je Aneli ušla... Janjuš uveren da je Maja OPČINJENA Lukom, Marinkovićeva skočila da se odbrani: Kad je u pravu, ja ću da kažem da je u pravu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je novi video snimak na kom je učesnicima prikazano kako Maja Marinković priznaje da joj je Luka Vujović top i kako ga hvali na sva usta.

pročitajte još

ASMIN IMA SINA KOG NIKAD NIJE VIDEO!? Aneli pala roletna, pa iznela sve detalje: Rekao mi je da je udomljen (VIDEO)

- Dali su oni jedno drugom priliku, tako da, šta god da izađe, ništa mi nije čudno. Sve je na tome kako će se na dalje situacija odvijati. Ona ima pravo da radi šta hoće i da priča za Luku šta hoće, na njemu je da li će dati pristupa. Ja sam to radila kada je bilo sa Janjušem, tada sam ljubomorisala, ko hoće i ko ima nameru, on će je i izvršiti, meni je bitno kako će se on postaviti - rekla je Aneli.

- Kako ti je delovalo kada je tražio zadatak da bi ostali u Odabranima - pitala je Ivana.

pročitajte još

On hoće da joj bude broj jedan, a to je NEMOGUĆE: Janjuš dao svoj sud o razgovoru Alibabe i Aneli, pa im očitao lekciju (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Ma užas, užas! Zamisli ti on, na kauču ona, oni jedno pored drugoga kao slušaju radio - rekla je Aneli.

- Svako ima pravo da komentariše kako hoće, isto i da je obrnuto, kada bi neki muškarac rekao da nema harizmu i da je vatrena, onda bi lagao. Nebitno koga pitali, svako ima pravo na svoje mišljenje - rekao je Luka.

pročitajte još

DOKAZ CRNO NA BELO! Žana javno objavila Lukine izjave u kojim PRIZNAJE da je uzeo novac da LAŽNO SVEDOČI na sudu (FOTO)

- Maja je opčinjena s Lukicom, nije se zaljubila, to je neka njena energija i njen ego i to kada se sastavi, to je ludilo! Sada je nešto prestala poslednjih dana, odjednom je Vujović, ali uskoro će biti Lukica, Lukenzi - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što se Luke tiče, to jeste moj stav o njemu, on je meni kao rijaliti učesnik super momak, mislim da ima dobru dušu i da nije kvaran. Ja nisam nametljiva, ja ono što kažem van crnog stola, kažem i za crnim stolom. To što je Aneli gledala, to je istina, ne možemo to da osporimo. Ja nikada to nisam potegla, nisam drukara, on je ustao i rekao kada je stiglo pitanje. Rekao on, rekla ja, kraj priče! Od kada je Aneli ušla, nemamo tu neku relaciju, niti ja planiram da guram nos tu, ne zanima me stvarno - rekla je Maja.

- Ima pravo da radi, ali ona ustane i ništa ne kaže - rekao je Janjuš.

pročitajte još

Istina izlazi na videlo: Asmin shvatio da mu je Aneli montirala poruke kako bi od sebe napravila PREVARENU ženu, ona pokušala da se izvuče (VIDEO)

- Ja u Odabranima razmišljam, mene kada komentarišem ove ljude ne vodi me zloba, kada je ona u pravu, ja ću uvek da ustanem i da kažem da je u pravu, isto tako i za njega. E, to je problem ovih ljudi, njih vodi zloba, sujeta i kompleks. Da njih dvojica ne mogu jednu vrlinu da navedu o ženi, pa to je strašno - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Smatram da jeste Maji gotivan Luka i da je simpatičan, ali nema pretenzije prema njemu. Tera inat zbog Filipa Cara, sama je rekla da voli da se sveti. Maja se indirektno meša u njihovu vezu, provocira, smeje se, gleda da bi Aneli bila iznervirana. Možda je ona skontala da Aneli boli uvo za Luku. Aneli je ovde pravila haos kada Maja prođe pored Janjuša, to je bilo vređanje i brutalna svađa, sada vidimo da Aneli nema nikakvu reakciju - rekao je Uroš.

- Maja prolazi, a on drži naočare, a ja mu pratim pogled, on sve gleda dok Maja hoda - rekla je Aneli.

pročitajte još

ŠOK! Asmin pokušao da izazove Antitinu reakciju, pa dobio hladan tuš! (VIDEO)

- Svaki dan me pita da li gledam u Maju, gde gledam, da li mi se sviđa Maja - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

IZJEDA GA CRV SUMNJE?! Munjez uveren da Stefani MERKA Pabla! Upozorio je na POSLEDICE ukoliko se ispostavi da je u pravu! (VIDEO)

Zadruga

SPREMAN NA SVE DA DOKAŽE SVOJU ISTINU! Ša uveren u ono što je video, stavio prijateljstvo sa Đedovićem 'na kocku' samo da dočara da je U PRAVU! (VIDEO

Domaći

Aneli je na silu ušla sa njim u odnos! Janjuš pitao Ahmićevu da li je više volela njega ili Luku: Njen odgovor sve šokirao (VIDEO)

Domaći

Ipak je Maja u pravu! Ovaj snimak dokazuje da je Janjuš pričao Marinkovićevoj isto što i Aneli (VIDEO)

Zadruga

Drama: Maja skočila da podrži Luku u raspravi sa Janjušem! (VIDEO)

Zadruga

MATIRAO SI SAM SEBE! Luka se totalno pogubio kad je shvatio da ga Maja gleda, pokušava da se ogradi od simpatija prema njoj (VIDEO)