Šok za šokom! Terza odlepio zbog Lukinog bezobrazluka, indirektno priznao da je Vujoviću bio dobar samo u rijalitiju?! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Biće haosa!

Bora Terzić Terza sedeo je sa Minom Vrbaški i ostatkom ekipe, te su tako opleli po Luki Vujoviću.

- Koji ste vi prijatelji kada je muvao Sofiju prošle godine - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Hajde brem ginuo sam ovde, da ja posle naj*bem zbog nekih stvari. Neću da pričam...To je kao Terza je dobar ovde, ma daj, nema toga ove sezone. Ja uvek pričam istinu - rekao je Terza.

- Svi su mu krivi, a on ništa nije kriv, ma dajte bre - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne rešiš svoje probleme, jedan dan priča jednu priču, drugi dan drugu priču - rekao je Terza.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

