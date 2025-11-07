AKTUELNO

Zadruga

TRAŽI KRIVCA ZA SVOJE POSTUPKE! Luka ubeđen da mu Mina i Dača nameštaju afere: Ponovo uspeo da obrlati Aneli (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Preokret!

Nakon haos koji se dogodio za crnim stolom, Aneli Ahmić je uletela u pušionu da se do kraja obračuna sa Lukom Vujovićem.

- Ja znam kako ti reaguješ. Ne možeš me terati da kažem da nešto verujem, a neverujem. ja sam to videla! To si radio i napolju. I dalje radiš te neke stvari - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

-Dobro - rekao je Luka izletevši napolje.

Ubrzo se razgovor nastavio ispred Paba.

- Ovde ustaneš i kažeš da veruješ Luki. Dača i Mina idu kod Drveta, u sredu ih kamera snima i oni pokreću temu. Spletkare - rekao je Luka.

- Radi slobodno ako želiš - rekla je Aneli.

- Nemoj sutra da mi se izvinjavaš - rekao je Luka.

- Rekla je baš to što Terza priča - rekla je Aneli.

- Ja sam se zakleo u Nou da nisam to uradio - rekao je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić

