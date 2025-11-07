AKTUELNO

Živi za dan da ne budem sa Lukom: Aneli ne može da sakrije osmeh zbog Janjuševog izlaganja, totalno se zbunila (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je klip gde je prikazana svađa Aneli Ahmić i Luke Vujovića jer je ona rekla da ide u wc i nikad se nije vratila na rođendan.

- Rekla sam mu taj dan da mi je bilo baš loše, ne mogu reći šta je. Plakala sam ceo dan. Na rođendan mi se nije išlo jer nisam u dobrim odnosima sa Minom. Dan pre sam imala svađu sa Dačom, spominjao mi je oca. Imam pravo da mi se desi nešto da budem loše posle svađa. Dušica je došla i prepala sam se da on nije odmah došao zamnom. Počela sam da plačem i posle sam se smirila. Desetak minuta sam sedela tu i očekivala sam da će on da uleti, a planirala sam ići kod njega. Imala sam potrebu da se smirim. Da on nije uleteo sve bi bilo u redu. Počinje biti sve luđi i luđi - rekla je Aneli.

- Terzi sam rekao ako dođu pića da pišu napa imena, da ćemo podeliti. Ako je došla sa mnom... Kome će da kaže ako neće meni jer je bilo idealno tih dana. Otišla je bez da mi kaže da je nešto problem i da ide malo sama, ne nih sigurno išao sa njom.Zamisli napolju plače i neće da mi kaže zašto plače - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nećete više doživeti nijednu svađu - rekla je Aneli.

- Bože pomozi! Mi bi sbi voleli da se vi ne svađate. Sa momkom trebaš da porazgovaraš o svemu, da ne bi dolazilo do svađa. Meni je teško jer sam video kako to izgleda. Danas ste obećali da se nećete svađati, pa ste se posvađali uveče - rekao je Janjuš.

- Živi za dan da ne budem sa Lukom. On je uveren da bih se ja njemu vratila. On je najsrećniji kad mi nismo zajedno - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Od danas ne dobacujem. Jedine dve osobe koje njega vole su sad mama i tata - rekao je Janjuš.

- Ovde ti nisi kriva, a ti si pogrešno postupio - rekao je Nerio.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić

