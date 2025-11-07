Da sam monstrum ne bi imala ovakav odnos sa mnom: Asmin saterao Aneli u ćošak svojih laži, ona se sama odala (VIDEO)

Sve se polako slaže na svoje mesto!
U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je klip gde se Aneli Ahmić i Asmin Durdžić peckaju.
- Nemam šta da prokomentarišem, rekla mu je "m*š" što je dobro - rekao je Luka.
- Kad sam pijan malo me radi na se*sologiju - rekao je Asmin.
- On se sprda sa detetom. Nek ne prilazi mom krevetu. Nemoj mi prilaziti više - rekla je Aneli.
- Meni je bitno da je ona ostavljena, a ne prevarena. Ja sam bio najveći monstrum, tukao sam je trudnu, mamu, bio sam ubica... Da sam ja bio monstrum ne bi imala ovakav odnos sa mnom - rekao je Asmin.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: A.Anđić