Da sam monstrum ne bi imala ovakav odnos sa mnom: Asmin saterao Aneli u ćošak svojih laži, ona se sama odala (VIDEO)

Sve se polako slaže na svoje mesto!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je klip gde se Aneli Ahmić i Asmin Durdžić peckaju.

- Nemam šta da prokomentarišem, rekla mu je "m*š" što je dobro - rekao je Luka.

- Kad sam pijan malo me radi na se*sologiju - rekao je Asmin.

- On se sprda sa detetom. Nek ne prilazi mom krevetu. Nemoj mi prilaziti više - rekla je Aneli.

- Meni je bitno da je ona ostavljena, a ne prevarena. Ja sam bio najveći monstrum, tukao sam je trudnu, mamu, bio sam ubica... Da sam ja bio monstrum ne bi imala ovakav odnos sa mnom - rekao je Asmin.

Autor: A.Anđić