Nije je štedela! Bebica ne može da dođe sebi, Rada očitala Teodori lekciju (VIDEO)

Šok!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je novi video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide razgovor Lepog Miće i Filipa Đukića o tome koliko se Teodori Delić gadi Nenad Macanović Bebica.

- Ništa novo nije Mića rekao, ove sezone ne spremam ništa, nedeljom ako napravimo nešto, okej. Ja nikoga ne držim, videćemo šta će ona da radi. Nismo rešili ništa. Mnogo me nervira što ona ne reaguje ni na šta, od radija mi je mozak spaljen - rekao je Bebica.

- Jako mi je smešno kada ljudi pričaju da Bebica mora da reaguje na priče o Filipu. Devojka treba sama da odreaguje, a kao prvo, ne sme da dozvoli da se tako nešto desi. Gledaju se, činjenica je, ne mogu da kažem da se ne gledaju jer mi je draga. Jako mi je zapalo za oko, juče kada je bio taj raskid veridbe, ona je ustala i samo rekla: "On je meni raskinuo veridbu", meni da je dečko raskinuo veridbu, ja bih umrla od plakanja, meni je njena reakcija neprirodna - rekla je Rada.

- Mislim da je jako namazana, prva nas je ona nazimala raznim imenima ružnim, psuje. Ja samo kažem karma i sve se ovo vrati i mislim da je ovo definitivno raskid. Mislim da mu se neće vratiti ovaj put, biće Teodora i Filip zajedno - rekla je Boginja.

- Teodora je sama danas jela ovde, lepo se ona gostila danas i Filip je prošao i prvi put je baš, danas je baš gledao i ona sve vreme sa paprikom ga je gledala - rekao je Ivan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić