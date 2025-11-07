Ne štede!
Voditeljka Ivana Šopić najavila je novi video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide kako Filip Đukić ljubi Maju Marinković iznad grudi, a što možete videti OVDE.
- Meni je drago da gledaoci znaju ono što ja pričam i da ono što ja kažem je isitna, to su navikli i od mene. Ja sam čula da se desio poljubac i na blic, ne znam da li je to istina - rekla je Anita.
- Sprdamo se, sa njom imam takav odnos - rekao je Filip.
- Nećemo biti sto odsto zajedno - rekla je Maja.
- Čast izuzecima, ovde nema drugarstva, ovde bi svako svakoga je*ao. Neću starije ljude, ali ovde nema prijateljstava, je*ali bi se svi - rekao je Janjuš.
- Nisam očekivala od Filipa, nemamo očekivanja jedno od drugog, možemo da radimo šta hoćemo. Kakve veze ima da li je rođendan, nema to veze s tim, da mi je smetalo, ja bih se sklonila, ne bih stajal tu pored njih. Ona to namerno radi. Je*ao je i tebe napolju - rekla je Anita.
- Ne - rekao je Filip.
- Nije bio jedan poljubac, nego više njih, onda prisan ples, da su bili su spoljnom svetu, oni bi se isk*rali - rekao je Mića.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić