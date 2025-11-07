Ko ovu dramu režira?! Anita potkačila Maju kad je ugledala klip Maje i Đukića, otkrila da su bili INTIMNI, oni negiraju da među njima postoji nešto više (VIDEO)

Ne štede!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je novi video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide kako Filip Đukić ljubi Maju Marinković iznad grudi, a što možete videti OVDE.

- Meni je drago da gledaoci znaju ono što ja pričam i da ono što ja kažem je isitna, to su navikli i od mene. Ja sam čula da se desio poljubac i na blic, ne znam da li je to istina - rekla je Anita.

- Sprdamo se, sa njom imam takav odnos - rekao je Filip.

- Nećemo biti sto odsto zajedno - rekla je Maja.

- Čast izuzecima, ovde nema drugarstva, ovde bi svako svakoga je*ao. Neću starije ljude, ali ovde nema prijateljstava, je*ali bi se svi - rekao je Janjuš.

- Nisam očekivala od Filipa, nemamo očekivanja jedno od drugog, možemo da radimo šta hoćemo. Kakve veze ima da li je rođendan, nema to veze s tim, da mi je smetalo, ja bih se sklonila, ne bih stajal tu pored njih. Ona to namerno radi. Je*ao je i tebe napolju - rekla je Anita.

- Ne - rekao je Filip.

- Nije bio jedan poljubac, nego više njih, onda prisan ples, da su bili su spoljnom svetu, oni bi se isk*rali - rekao je Mića.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić