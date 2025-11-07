AKTUELNO

Haos u Odabranima! Bora zaurlao na Anastasiju, neće da čuje za nju: Ova mala klošarka što smrdi na pohovane piliće! (VIDEO)

Žestoko!

Bora Santana potpuno je podivljao zbog ponašanja Anastasije Brčić, te je tako žestoko opleo po njoj.

- Ti ja ćutim danima, ovoj maloj klošarki buđavoj, smrdljivoj što smrdi na pohovane piliće kada legne u krevet. Da ona ovde menja mišljenje, kao hajde beži, kao klošar neki...Je*em mamu svima i tati i mami i svima - rekao je Bora.

- Šta ti je?! Koji ti je ku*ac - rekla je Anastasija.

- Nisam ti ja ovi tvoji, ti tvoji koje imaš, što si navikla sa tom dečurlijom. Ništa ti ne opraštam, hajde tamo kod onog Viktora i one dečurlije - rekao je Bora.

- Odj*bi, dosadan si kao pro*iv - rekla je Anastasija.

- Nemoj da mi se javljaš, hajde m*š tamo, hajde kući kod ćaće. Ti ćeš mene da podj*bavaš ovde, normalno se ponašam, oni ne znaju koliko sam ja lud, da će da idu kući u rikverc i to pešaka - rekao je Bora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

