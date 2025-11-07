AKTUELNO

Nije mu prećutala! Maja žestoko zamerila Asminu ponašanje prema Đukiću (VIDEO)

Nije štedela!

Maja Marinković posvađala se sa Asminom Durdžićem ispred Odabranih, te mu je tako žestoko zamerila današnje ponašanje prema Filipu Đukiću.

- Ono danas je bilo bezveze prema Đukiću - rekla je Maja.

- Ma ja imam pravo da napadam, imam pravo da pričam šta hoću - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Imaš ti pravo, ali nisi u pravu - rekla je Maja.

- Ja mislim da njemu ne treba advokat Maja Marinković, može i sam, on je rijaliti igrač - rekao je Asmin.

- Ma ja kažem šta je on kriv, kada one hoće. Ne postoji pitanje na koje nemam odgovor - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kad-tad ćeš dobiti pitanje na koje ne znaš odgovor...Ja sam te zaštitio danas od njega, ti nisi ni primetila, jer si nezahvalna - rekao je Asmin.

- Daj Asmine, nemoj bajke da mi pričaš ovde - rekla je Maja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

